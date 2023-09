Bari, l'errore in inglese sul menù del ristorante è allucinante: come hanno tradotto "Primi di terra"

Molte persone usano Google anche per tradurre in inglese i menù dei propri ristoranti. Un locale di Bari lo ha fatto e il risultato è stato a metà tra il disastroso e il comico. La formula "primi di terra" ha assunto tutto un altro significato.

Si dice che molto presto il mestiere dei traduttori e degli interpreti diventerà inutile. I progressi della tecnologia e dell'Intelligenza Artificiale, infatti, potrebbero portare a traduzioni istantanee impeccabili, sostituendo quindi la figura umana. Sarà davvero così? Le profezie non sempre si avverano. Se è più che probabile che per i testi scritti presto le traduzioni fatte dai robot diventeranno perfette, è più difficile riuscirci nel linguaggio orale, per diversi motivi.

Nel 2023, per risparmiare, molti ristoranti traducono con i software gratuiti i propri menù in inglese, spagnolo, tedesco e tutte le altre lingue. Probabilmente 9 piatti su 10 verranno tradotti in maniera corretta, ma ci sarà sempre (almeno) una dicitura che per un inglese madrelingua risulterà buffa. Quantomeno si potrebbe chiedere a un amico o un parente laureato in lingue una supervisione, ma c'è chi non vuole o non può farlo. La superficialità, però, porta a errori grossolani. Un esempio è quello di un locale di Bari, dove qualcuno ha fotografato uno strafalcione vero e proprio sul menù di un ristorante.

Bari, l'errore di traduzione è esilarante: "Primi di terra" diventa...

Negli ultimi anni, per le traduzioni automatiche che coinvolgono lingue con alfabeto latino, i risultati sono diventati quasi perfetti. C'è ancora tanto da lavorare, invece, per quanto riguarda le traduzioni dall'italiano a lingue con sistemi di scrittura totalmente diversi, come l'arabo, il cinese o il giapponese. Quando poi si prova a tradurre una parola (o un insieme di parole) che non ha un vero e proprio termine corrispondente nell'altra lingua, il risultato può essere stranissimo. A Bari il traduttore automatico ha reso 'Primi di terra' alla lettera. Per 'Terra', infatti, ha capito il pianeta Terra, che in inglese si dice 'Earth'. Ecco che 'Primi di terra' diventa 'First of Earth':

L'aquila a due teste è un simbolo della bandiera dell'Albania, per cui è probabile che si tratti di un ristorante di Bari gestito da persone albanesi, una delle comunità straniere più numerose nel capoluogo pugliese. "First" in inglese indica "primo" ed è corretta come traduzione di "primo" quando è riferito al cibo, sebbene molti utilizzino anche "main", come "portata principale". Tuttavia "terra", nel caso specifico, indica prodotti che provengono dalla terraferma come carne o verdure e il traduttore automatico ha pensato che fosse il pianeta Terra. Ecco cosa succede a far fare tutto il lavoro alle macchine e non a chiedere quantomeno la supervisione di un essere umano esperto di lingue, che avrebbe corretto immediatamente questo errore.

