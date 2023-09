Campania, prendono un antipasto, due primi, due calici di vino, acqua e caffè: "Ecco lo scontrino del ristorante a Caserta"

Campania, vanno a mangiare a Caserta in un ristorante e pubblicano lo scontrino per un antipasto, due primi, vino, acqua e caffè: ecco quanto hanno speso

Caserta, situata nella regione campana dell'Italia meridionale, è famosa per il suo straordinario patrimonio culturale e per le sue attrazioni culinarie. La cucina locale riflette la ricca tradizione gastronomica della Campania, caratterizzata da ingredienti di alta qualità e piatti ricchi di sapore. Una delle pietanze più emblematiche è la "pizza margherita", semplice ma deliziosa e composta da una base di pasta lievitata, salsa di pomodoro, mozzarella di bufala, basilico fresco e olio d'oliva extravergine. Si tratta di un piatto iconico che nasce proprio in questa zona, in onore della regina Margherita di Savoia, e rappresenta una celebrazione dei sapori mediterranei.

La mozzarella di bufala campana è un'altra prelibatezza dal sapore cremoso e delicato. Può essere gustata da sola, con pomodori freschi e basilico per creare l'insalata caprese, o come topping per la pizza. Come 'primi piatti', la pasta e fagioli è un piatto tradizionale della cucina campana che offre un mix irresistibile di pasta e legumi. Solitamente preparata con pasta corta, questa zuppa è arricchita con pomodoro, aglio, olio d'oliva e spezie aromatiche. È un piatto confortante e nutriente, perfetto per le giornate più fresche.

Caserta è anche famosa per le sue "sfogliatelle ricce", un dolce a base di pasta sfoglia ripiena di crema di ricotta dolce aromatizzata con scorza d'arancia e vaniglia. Questi dolci sono croccanti all'esterno e morbidi e cremosi all'interno, offrendo una combinazione di consistenze e sapori straordinaria. Il "limoncello" è un liquore tradizionale campano che non si può perdere. Esso è fatto con le bucce dei limoni della regione e rappresenta un delizioso modo di concludere un pasto. Infine, la Campania è famosa per i suoi vini, tra cui il celebre "Aglianico", la "Falanghina" e il "Fiano di Avellino". Essi accompagnano perfettamente i piatti locali e offrono un'esperienza culinaria completa. Non manca poi il pesce, malgrado - nel caso di Caserta, non si è di fronte a una località sul mare. Ma quanto costa mangiare tutto ciò?

Campania, spunta lo scontrino di un ristorante a Caserta: ecco la spesa per due persone

In conclusione, Caserta offre una ricca esperienza culinaria che celebra i sapori autentici della Campania. Dalla pizza margherita alla mozzarella di bufala, dalla pasta e fagioli alle sfogliatelle ricce, i visitatori hanno l'opportunità di immergersi nella cucina tradizionale della regione. Trattasi, insomma, di una destinazione imperdibile non solo per la sua Reggia, ma anche per gli amanti della buona cucina. Ma che prezzi ci sono qui? Tutto dipende dalla posizione del luogo e dal cibo scelto.

Ad esempio, su Facebook è apparso lo scontrino di un ristorante casertano che per due persone segna 65 euro di spesa. Cos'hanno ordinato? Un antipasto con mix di salumi, formaggi, latticini e prodotti tipici (come il gateau di patate, il rustico napoletano, il celebre 'casatiello', la frittata di patate), una porzione di gnocchi con crema di zucchine e vongole veraci, una porzione di spaghettoni quadrati con vongole veraci e tarallo sbriciolato, due calici di Falanghina, due bottiglie d'acqua e due caffè. Il conto, a persona, risulta essere di 32,50 euro.

LEGGI ANCHE: Toscana, vanno in trattoria e pubblicano lo scontrino: "Ecco quanto abbiamo speso per un pasto completo a Firenze"