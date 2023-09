Toscana, vanno in trattoria e pubblicano lo scontrino: "Ecco quanto abbiamo speso per un pasto completo a Firenze"

Toscana, si recano in trattoria e mostrano lo scontrino: ecco quanto è costato a quattro commensali un pasto tipico a Firenze

Firenze, la splendida città toscana, è celebre non solo per la sua arte, la cultura e l'architettura straordinarie, ma anche per le sue eccezionali attrazioni culinarie. La cucina fiorentina è una delle più rinomate d'Italia, grazie alla sua semplicità, all'uso di ingredienti di alta qualità e alla tradizione gastronomica radicata. Uno dei piatti più emblematici della zona è la "bistecca alla fiorentina". Questo taglio di carne di manzo viene grigliato alla perfezione e servito al sangue. È una prelibatezza per gli amanti dei menù di 'terra' e spesso viene condivisa tra più commensali.

Un altro piatto fiorentino celebre è la "ribollita". Si tratta di una zuppa rustica a base di verdure, pane raffermo, fagioli e olio d'oliva extravergine. Essa è una pietanza che riflette la tradizione contadina toscana ed è perfetta per i mesi più freddi dell'anno. Per gli amanti della pasta, Firenze offre la "pappa al pomodoro," un piatto comfort a base di pane, pomodoro, aglio e basilico, spesso condito con olio d'oliva. Trattasi di un esempio della cucina toscana che fa il massimo uso degli ingredienti di base per creare sapori straordinari.

I formaggi toscani sono una delizia da non perdere. Il "pecorino", ad esempio, viene spesso servito con miele o confetture locali: ha un sapore robusto e caratteristico della regione. Tra i dolci, il "cantuccio" è una specialità fiorentina molto amata. Questi biscotti secchi e croccanti sono spesso serviti con il Vin Santo, un vino dolce locale. Non si può visitare Firenze senza gustare il gelato artigianale. La città è famosa per le sue gelaterie che offrono una vasta gamma di gusti deliziosi e autentici. Infine, il luogo è anche conosciuto per i suoi vini toscani, tra cui il Chianti, il Brunello di Montalcino e il Vino Nobile di Montepulciano. Ma quanto costa mangiare tutte queste prelibatezze?

Toscana, spunta lo scontrino di una trattoria a Firenze: ecco quanto si spende in quattro

Firenze è una città che delizia i sensi con la sua cucina straordinaria. Con piatti come la bistecca alla fiorentina, la ribollita, la pappa al pomodoro e i cantucci, offre un viaggio culinario attraverso la tradizione toscana. I visitatori hanno l'opportunità di immergersi nella cultura gastronomica di questa affascinante città e gustare i sapori unici che caratterizzano la cucina fiorentina. Per quanto concerne i prezzi, come in qualsiasi altra città d'Italia, ve ne sono di più alti e più bassi.

Ad esempio su Facebook è spuntato lo scontrino di un pasto per quattro che segna una spesa di 176,50 euro. I commensali hanno ordinato una porzione di spaghetti alla carbonara, una di fettuccine al ragù bolognese, una di tagliolini al tartufo, una ribollita, una fiorentina con contorni, una bottiglia di Chianti, quattro bottiglie d’acqua, due creme al mascarpone e due caffè. La spesa - a persona - è stata dunque di 44,15 euro circa.

