Genova, prendono tre pizze, sette bibite e quattro caffè e mostrano quanto hanno speso: "Ecco lo scontrino del ristorante"

Genova, capoluogo della Liguria, è una città famosa per la sua ricca tradizione culinaria che attinge da una combinazione di ingredienti freschi, una posizione costiera privilegiata e una cultura gastronomica radicata nella storia. Le attrazioni culinarie qui sono una delizia per i sensi e rappresentano una parte essenziale della cultura locale. Uno dei piatti più iconici è il "pesto alla genovese". Questa salsa a base di basilico, pinoli, aglio, olio d'oliva e formaggio Parmigiano-Reggiano o pecorino è ampiamente utilizzata per condire la pasta, in particolare le trofie. Trattasi di una combinazione perfetta di sapori freschi e aromatici.

La focaccia è un altro capolavoro culinario. Essa, spesso arricchita con olio d'oliva e sale grosso, può essere degustata in molti locali di Genova. È perfetta da sola o come base per farcire con formaggio, salumi o verdure. Molte volte viene consumata come spuntino pomeridiano o come accompagnamento a piatti principali. Anche il pesce fresco è una parte fondamentale della cucina ligure, grazie alla posizione della città sulla costa. La "frittura di pesce" è una pietanza popolare che comprende calamari, gamberi, acciughe e altri frutti di mare fritti in pastella. Spesso viene servita in cartocci, cioè in coni di carta per il cibo, da asporto o nei ristoranti di pesce della città.

Il "baccalà alla genovese" è un piatto che celebra il pesce secco, in particolare il baccalà. Esso viene ammorbidito in acqua e poi cotto con pomodori, olive, capperi e prezzemolo. Il risultato è un piatto saporito e gustoso. Infine, non si può visitare Genova senza assaporare il famoso "panettone genovese." Questa versione ligure del celebre dolce natalizio italiano è ricca di canditi e aromi, e spesso accompagnata da un bicchiere di vino dolce come il passito. Ma quanto si spende, invece, in città per una semplice pizza?

Genova, vanno al ristorante in otto e mangiano tre pizze: ecco quanto segna lo scontrino

Insomma, le attrazioni culinarie di Genova rappresentano una gioia per gli amanti del cibo. La città offre una varietà di piatti deliziosi, dai sapori freschi del pesto alla focaccia croccante e alle specialità di pesce. Tale cucina riflette la storia, la cultura e la bellezza della città e rende un viaggio qui un'esperienza indimenticabile. Tuttavia, nonostante tante prelibatezze, c'è chi non rinuncia alla pizza, come un utente che ha postato lo scontrino oggi 'incriminato'.

Ebbene, in base a questo scontrino spuntato su Twitter, in otto persone hanno ordinato in un ristorante di Genova tre pizze, quattro caffè, due limonate, due bottiglie d'acqua e tre birre. Il totale speso è di 63 euro, ovvero 7,80 euro a testa. La vera domanda resta: come hanno fatto in così tanti a mangiare con sole tre pizze?

