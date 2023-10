Toscana, altro che Piombino! Vicino Livorno ci sono "affascinanti grotte, sconosciute e gratuite": il racconto di un TikToker

Toscana, non c'è solo Piombino come bel borgo nella costa degli Etruschi. In provincia di Livorno ci sono delle grotte imperdibili: ecco come raggiungerle

La costa degli Etruschi, situata nella regione della Toscana, è una delle destinazioni costiere più affascinanti d'Italia. Questa regione è celebre per la sua storia antica, la bellezza naturale e i pittoreschi borghi che la punteggiano. Tra questi, Piombino e altri si distinguono per la loro atmosfera unica e il loro legame con la ricca storia etrusca e medievale della zona.

Di certo, Piombino è una delle gemme qui ed è un borgo marittimo che offre una storia affascinante e una vista spettacolare sul Mar Tirreno. Il suo centro storico è circondato da mura medievali e offre stradine acciottolate, piazze pittoresche e un'atmosfera autentica. Il castello, situato sulla costa, è un'importante attrazione storica, e la vista panoramica che offre è un vero spettacolo. Il posto è anche un punto di partenza per le escursioni all'Isola d'Elba, rendendo la sua posizione ancora più affascinante.

Un altro dei borghi più pittoreschi lungo la costa degli Etruschi è Populonia. Questo antico insediamento è famoso per il suo caratteristico borgo medievale situato su una collina con vista sul mare. La necropoli è uno dei siti archeologici più importanti della regione e testimonia la presenza etrusca nella zona. Camminando per le strade qui, si può godere di una vista spettacolare sulla costa e sull'Isola d'Elba. Anche Baratti, situato nei pressi di questa città, è un altro paese incantevole. Tale località è famosa per la sua spiaggia di sabbia dorata e per il suo affascinante borgo di pescatori. Qui è possibile esplorare antiche fornaci etrusche e godersi il paesaggio costiero. Eppure, in questa zona della Toscana, c'è un altro posto che vale la pena visitare.

Toscana, TikToker testimonia: "Tra le colline, vicino Livorno, ci sono delle grotte Maya!"

Il TikToker Gabdetails (@gabdetails) in uno dei suoi ultimi video afferma che in provincia di Livorno ci sono "le grotte gialle dei Maya nascoste in Italia, sconosciute e pure gratis! Ecco dove trovarle". Così, il suo filmato continua: "Tra le colline della Toscana sono celate delle misteriose grotte millenarie decorate da enigmatiche incisioni che ti catapulteranno nelle atmosfere sacre delle rovine Maya. Al loro interno si cammina in un labirinto intricato di corridoi costellati di conchiglie preistoriche... Che figata!". Il posto in questione è Bibbona, in provincia di Livorno e quelle paparazzate dal ragazzo sono le grotte gialle.

@gabdetails 👇🏻 Ecco tutte le info da sapere prima di visitare il le grotte gialle Maya d’Italia, nascoste in Toscana: 🌿 Dopo aver parcheggiato gratuitamente a queste coordinate (📍43.2916997, 10.5772470), segui il sentiero (adatto a tutti ma non segnalato) per circa 10 minuti. 🇲🇽 Ti troverai difronte ad una serie di grotte di calcarenite che 2500 anni divennero insediamenti etruschi. Le particolarissime incisioni non sono datate nè storiche ma attribuiscono un’aura di mistero al luogo che sembra una rovina Maya. 🚲 Potete anche arrivarci in bici! 🗺️ Questo e centinaia di altri luoghi puoi trovarlo su @Tourial.it, la web app di travel che ti aiuta a trovare posti insoliti e curiosi da aggiungere ai tuoi itinerari personalizzati, ispirandoti ogni giorno con nuove gite fuoriporta. 👉🏻 Trovi tante altre tips e info aggiuntive sulle mie stories, intanto invia il video a chi deve portartici e s@lva il reel! 📍 Grotte Gialle, Bibbona, #Livorno #Tuscany #Italy #Europa #Europe #TikTokToscana #TikTokViaggi #PerTe #NeiPerTe #TikTokLivorno ♬ suono originale - Gabdetails

In didascalia al post, il content creator scrive: "Dopo aver parcheggiato gratuitamente, basta seguire il sentiero (adatto a tutti ma non segnalato) per circa 10 minuti. Ti troverai difronte ad una serie di grotte di calcarenite che 2500 anni divennero insediamenti etruschi. Le particolarissime incisioni non sono datate, né storiche ma attribuiscono un’aura di mistero al luogo che sembra una rovina Maya. Potete anche arrivarci in bici!".

