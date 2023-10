18enne fa la più assurda delle confessioni: "Ho conosciuto il mio padre biologico e oggi siamo fidanzati"

Si può amare il proprio padre biologico? Non nel senso di amarlo come una figlia, ma come una partner. La risposta è sì. Una ragazza lo ha rivisto dopo 12 anni vissuti separati e se ne è letteralmente innamorata - e l'uomo ha ricambiato.

Secondo una ricerca scientifica effettuata alla fine degli anni '80, esiste un'attrazione fisica 'genetica' che nasce quando una persona si riunisce con il genitore biologico. Specialmente dopo anni di assenza, l'incontro provoca vere e proprie pulsioni in un soggetto su due. La persona a capo della ricerca, stando a quanto riporta The Guardian, ha provato a sua volta questi sentimenti dopo aver rivisto il padre biologico 26 anni dopo l'ultima volta. In quel frangente, tuttavia, l'uomo non ricambiava i suoi sentimenti.

Questo campo della ricerca scientifica non è stato particolarmente battuto e non esistono molte informazioni a riguardo. L'ipotesi più concreta è che tali sentimenti nascano dalla voglia di ristabilire il più in fretta possibile il legame perso negli anni di separazione. Inoltre le relazioni sentimentali tra membri della stessa famiglia sono argomento tabù e quelli tra genitore e figlia sono i più rari in assoluto. Rari(ssimi) ma non per questo inesistenti. The Cut, sito americano di informazione, ha raccolto la testimonianza di una 18enne che si è letteralmente innamorata del padre biologico, da cui era stata separata 12 anni prima.

La 18enne innamorata del suo padre biologico (e lui di lei)

Nella confessione, rilasciata in forma anonima, la ragazza ha spiegato che lei e il suo padre biologico erano stati separati quando lei aveva 5 anni, dopo che l'uomo e l'ex moglie (la madre della 18enne) non hanno trovato un accordo. A 17 lo ha finalmente rivisto, dopo averci parlato per qualche settimana via chat. Dopo essersi incontrati, i due hanno deciso di trascorrere qualche giorno insieme. "È stata una sensazione stranissima - ha ammesso - ho visto mio padre per la prima volta dopo 12 anni ed ero felice. Poi ho pensato che era un bellissimo uomo. Subito dopo mi sono detta che ero fuori di testa per fare questo tipo di pensieri". Nei giorni insieme, i due hanno iniziato a giocare a diventare sempre più intimi.

"A un certo punto ci siamo chiesti se fosse giusto tutto quello che stavamo facendo - ha proseguito - ma dopo un lungo confronto ci siamo baciati. Un po' alla volta siamo arrivati a consumare. È lì che ho perso la verginità". Al momento del racconto, la 18enne non aveva ancora comunicato a sua madre di questo incontro, mentre la famiglia di suo padre ne era al corrente ed era felice. "Ci trattano come trattano ogni altra coppia". Nel futuro, c'era l'intenzione di avere dei figli, ma su questo aspetto è inevitabile sollevare degli interrogativi di natura biologica, che eviteremo di approfondire in questa sede. "Quando ho bisogno di lui lo chiamo papà. Se c'è qualcosa in cui deve aiutarmi, è mio padre e non il mio fidanzato", ha ammesso la 18enne. Dal 2015 a oggi non si sono più avuti aggiornamenti sulla loro relazione.

