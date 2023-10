Donna controlla il cellulare del fidanzato e fa una scoperta devastante: "Dopo cinque anni..."

Una donna ha ammesso di aver compiuto il peccato originale: controllare il cellulare del fidanzato, con cui sta da cinque anni. Quello che ha trovato l'ha devastata, per sua testuale ammissione.

Qualcuno sostiene che il nostro motore di ricerca ci conosca meglio dei nostri genitori e che nemmeno il migliore amico sia al corrente dei nostri segreti alla pari del nostro smartphone. Gran parte di questi assunti sono veri. Nei nostri cellulari c'è di tutto un po' e quasi nessuno permette a parenti ed amici di usarli liberamente. Per non parlare delle relazioni sentimentali: quante sono finite per via di scoperte fatte sullo smartphone da parte dell'uomo o della donna? Ve lo diciamo noi: tante, alcune perfino tra personaggi famosi.

Le relazioni sentimentali, come ben noto, si basano sulla fiducia reciproca. Se uno dei due non si fida dell'altro, avrà l'impulso irrefrenabile di controllare il suo cellulare. Una donna ha ammesso di aver covato più di un sospetto sul suo fidanzato, con cui sta insieme per cinque anni, motivo per cui appena possibile ha messo le mani sul suo smartphone. La protagonista di questa vicenda è un'anonima 29enne che ha scritto su Reddit di quello che ha scoperto avendo libero accesso al cellulare del suo fidanzato di 35.

Controllare il cellulare del fidanzato: le conseguenze

La coppia è residente negli Stati Uniti. "Ci siamo appena trasferiti in Minnesota - racconta la 29enne - e con noi c'è nostro figlio di due anni. Un giorno sono riuscita a controllare il suo cellulare e ho scoperto che si è iscritto a Tinder. Sono devastata, perché è praticamente certo che mi sta tradendo". Tinder è un'app di incontri, particolarmente utilizzata da coloro che non vogliono una relazione seria ma solo una serata di divertimento. Se una persona di 35 anni che ha un figlio la installa e crea un profilo, non è certo per fare amicizia con le donne iscritte.

"Questa cosa mi ha devastato e non gliene ho ancora parlato. Lo amo davvero, ma non tollero il tradimento. Quindi chiedo a voi: dovrei parlargliene o fare finta di nulla?". Nei commenti, come prevedibile, quasi tutti le hanno consigliato di lasciarlo. Uno dei commenti con più voti a favore recita: "Perché dovresti rimanere in una relazione con un uomo che non ti ama e che sta provando a sostituirti?". Qualcun altro ha scritto: "Forse non ti ha ancora tradita, ma di sicuro è nelle sue intenzioni". Un altro commento severo ha messo molti utenti di Reddit d'accordo: "Nel caso in cui lo sapessi: una persona fidanzata da cinque anni che si iscrive a Tinder è già un tradimento di per sé".

