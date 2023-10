"Vivo con due gatti ciechi: guardate cosa sanno fare!", la testimonianza è virale

La cecità è una condizione invalidente per qualsiasi essere vivente. In alcuni casi, sfortunatamente, colpisce anche i gatti. Una donna ne ha adottati due, entrambi non vedenti e in un video ha raccontato com'è la vita in loro compagnia.

La cecità colpisce anche i gatti. Ogni caso è a sé stante, ma ci sono delle cause più comuni rispetto ad altre. La prima riguarda infezioni e infiammazioni non curate, che danneggiano la cornea e altre parti dell'occhio. Altre volte la causa può essere un glaucoma o la retinopatia. Molti gatti diventano ciechi per via di traumi o lesioni. Alcuni scontri fisici con i loro simili possono avere gravi conseguenze e portare a ferite profonde agli occhi che, se non opportunamente curate, alla fine risultano nella perdita della vista.

Tutti, almeno una volta, si sono chiesti se la vista dei gatti sia migliore o peggiore di quella degli esseri umani. L'unica risposta corretta è che è diversa. Essendo cacciatori, hanno sviluppato alcune capacità a discapito di altre. Un esempio è l'alta sensibilità al movimento: sono in grado di rilevare movimenti anche minimi da una lunga distanza. Questi felini hanno una vista notturna eccezionale, così come un campo visivo molto più ampio rispetto a quello degli esseri umani. Noi vediamo a 180 gradi, mentre un gatto arriva anche a 220 gradi. Insomma, perdere la vista rende la loro vita in strada molto difficile.

La vita di due gatti non vedenti

L'utente di TikTok @through.the.lleaves ha condiviso un video che ha subito conquistato i suoi follower (e non). La donna vive con due gatti dal mantello identico e accomunati anche dal fatto di essere ciechi. Il titolo del video è: "Cose che i miei gatti ciechi sanno fare che potrebbero sorpenderti". La prima è: saltare correttamente. Si vede uno dei due balzare verso il letto e atterrare comodamente; subito dopo un altro salta da una mensola verso il pavimento. Nel resto del video, si vedono anche altre capacità:

La seconda è esilarante: "nascondersi e stalkerizzare la loro preda". Al terzo posto c'è "giocare a rincorrersi", a cui partecipa anche un gatto bianco non cieco. La quarta capacità è forse la più commovente: il gatto cieco viene accarezzato e per quanto siano perennemente chiusi, riesce comunque a 'chiudere' gli occhi come fanno gli altri quando gradiscono le coccole. Nella didascalia, la padrona scrive: "Ci vedono... ma non hanno gli occhi!". Un po' come succede alle persone cieche, questi animali sono riusciti a sviluppare maggiormente gli altri sensi. Infine, nei commenti, un'amica della tiktoker ha chiarito che i due gatti sono effettivamente fratelli e che a pochi giorni di vita hanno contratto un'infezione. Quando dei volontari li hanno trovati per strada, la malattia era incurabile e un veterinario non ha avuto altra scelta se non rimuoverli entrambi.

