Toscana, altro che Cortona! Vicino Arezzo "esiste un borgo ricco di siti d'interesse gratuiti": il racconto dei due TikToker

Toscana, non ci sono solo Cortona o i borghi più famosi nella regione. Due TikToker mostrano un luogo incantevole in provincia di Arezzo: ecco dove si trova e quali sono i suoi siti d'interesse, tutti gratuiti

La Toscana, con la sua affascinante campagna collinare, i vigneti, gli uliveti e le città pittoresche, è una delle regioni più belle d'Italia. Questo territorio è punteggiato da borghi medievali che sembrano sospesi nel tempo, ciascuno con la sua storia, architettura e cultura uniche. Tra questi, spicca Cortona, ma ci sono molti altri posti che catturano l'immaginazione e il cuore dei visitatori.

Cortona è una gemma nascosta della Toscana, situata su una collina panoramica con vista sulla Valdichiana e il Lago Trasimeno. Questo borgo è noto per la sua storia millenaria, le stradine strette e le piazze accoglienti. Camminare per le sue strade acciottolate è come fare un tuffo nel passato. Inoltre, il luogo ospita anche importanti opere d'arte, tra cui la famosa "Annunciazione" di Beato Angelico nella Chiesa di San Domenico.

San Gimignano, poi è un altro borgo toscano che si distingue per le sue caratteristiche torri medievali. Conosciuto come "la città delle belle torri," offre una vista spettacolare sulla campagna circostante. Le torri originali erano un simbolo di potere e status tra le famiglie aristocratiche, e oggi sono un'icona di questa città patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Bellissima anche Pienza, famosa per essere stata il luogo di nascita di Papa Pio II, che trasformò il suo borgo natale in una città ideale del Rinascimento. La piazza principale, Piazza Pio II, è circondata da edifici storici e dona una vista mozzafiato sulla Val d'Orcia. La città è anche celebre per il suo pecorino, un formaggio di pecora che è una prelibatezza locale. Eppure oltre a questi celebri borghi, in Toscana ve n'è uno forse meno conosciuto, ma davvero attraente.

Toscana, "Ecco un antico borgo tutto da scoprire qui": parola di TikToker

Due TikToker di viaggi noti come Giroilmondoingiro (@giroilmondoingiro) hanno recentemente pubblicato un video di "un antico borgo da scoprire in Toscana". La particolarità di questo posto è non solo il suo essere situato "nel cuore della val di Chiana", ma anche il suo essere "ricco di siti d'interesse, tutti gratuiti". Pronti a scoprire di quale paese si tratta?

Ebbene ecco cosa raccontano e consigliano i viaggiatori: "Iniziamo con un giro al 'Cisternone' risalente al XVI secolo, visitabile grazie a una passerella metallica. Proseguiamo con la visita del 'Museo del Cassero', un edificio di origine medievale oggi sede di esposizioni e mostre. Passeggiamo verso la 'Loggia dei mercanti' ed entriamo nel 'Palazzo di Monte', dove troviamo i meravigliosi giardini pensili e le ex carceri. Saliamo in cima alla 'Torre Civica', per ammirare il panorama che circonda il borgo. Tappa alla 'chiesa di Sant'Agostino' con il suo chiostro e concludiamo il giro al 'Palazzo dei Topi d'Argento', luogo di arte e cultura. Siamo a Monte San Savino in provincia di Arezzo".

