"Ho fatto il bagno a mio figlio e per sbaglio è diventato tutto blu": la testimonianza della madre desta scalpore

Una madre giocava con suo figlio mentre gli faceva il bagno, quando all'improvviso si è resa conto del fatto che il bambino è diventato tutto blu. Ma in che senso?

Trovare sempre nuovi modi per giocare con il proprio piccolo può rivelarsi davvero complicato per molte mamme e molti papà. L'invenzione di giochi divertenti ed entusiasmanti mentre si cerca di convincerli a compiere le normali attività di tutti i giorni, come mangiare o fare il bagnetto, può risultare cosa non da tutti. Malgrado le migliori intenzioni alla base, una madre si è trovata in una situazione di totale crisi quando - per sbaglio - ha fatto sì che il suo bambino diventasse tutto blu. Voleva soltanto fare un gioco che divertisse il piccolo di casa e le risultasse utile. Ma le è andata male.

Infatti, si è resa conto troppo tardi che il suo escamotage avrebbe fatto assumere il colore azzurro al suo bambino. Così, la madre, non sapendo bene cosa fare, si è rivolta ai social, in particolar modo facendo una disperata richiesta ad altri che si siano trovati in altrettante situazioni complicate, come quella in cui si è ficcata lei, pur non volendolo. In un post la donna ha chiesto come potesse fare a togliere la tonalità di blu dalla pelle di suo figlio, con una certa dose di disperazione. Ma procediamo con ordine... Come ha fatto a colorarla?

"Mio figlio è diventato blu, aiutatemi": l'appello disperato di una madre sui social

Tramite il profilo Reddit, la madre angosciata ha scritto: "Dovete credermi, ho fatto qualcosa di molto stupido; pensavo che il colorante blu per alimenti fosse lavabile. Ho pensato: 'Che mamma divertente e carina sarei se ne mettessi un po' nella sua vasca mentre fa il bagno'. Probabilmente è solo questa tipologia che ho preso, ma ora mi ritrovo un bambino completamente azzurro. A qualcun altro è capitato qualcosa di questo genere, per caso?".

Vari individui si sono prodigati nel condividere come farebbero loro di fronte a questo problema. Tra di loro un utente di Reddit, il quale ha rassicurato la donna scrivendo che i conservanti alimentari vanno via molto velocemente, basta fare sempre i bagni. Magari aggiungere un po' di limone può aiutare a velocizzare la cosa. Qualcun altro, invece, suggerisce come metodo l'olio per bambini su un batuffolo di cotone: "Questo può togliere la tinta, ma tranquilla che con il tempo e le docce si risolve tutto".

Il problema avuto da questa donna con suo figlio ha spinto molti altri genitori a condividere ciò che è capitato loro con i propri. C'è, ad esempio, chi scrive di aver avuto un figlio 'verde' per un po' a causa della schiuma da barba colorata. Ad ogni modo, sembra che alla fine tutto sia andato per il meglio e la mamma del bambino 'blu' ha ringraziato chiunque le sia stato utile.

