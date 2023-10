Tiktoker italiana vive con un suricata in casa: "Vi spiego cosa e quanto mangia"

Pochissime persone hanno in casa un suricata. Una tiktoker italiana ha creato un profilo dedicato alla sua vita con questo animale e ha spiegato le sue abitudini alimentari. "È piccolo ma mangia moltissimo", assicura.

Molti lo chiamano suricata, ma non è raro leggere la versione "suricato", così come "sentinella del deserto". Il suo singolare nome deriva da 'suricate', termine francese di origine olandese. In Sud Africa, uno dei paesi dov'è più diffuso, viene chiamato anche meerkat, combinazione di meer- ("termite") e -kat ("mangusta"). Nativo dell'Africa Meridionale, è particolarmente diffuso nelle zone desertiche, come il Kalahari, il Namib e il Karoo. Oggi Come capita con altre specie animali, anche il suricata vive in gruppi.

I gruppi spesso vengono chiamati "clan" e in quanto tale ogni esemplare ha un compito e un ruolo che è tenuto a rispettare. Molti, ad esempio, assumono l'iconica postura su due zampe per esplorare il territorio e notare l'eventuale presenza di predatori, facendo quindi da sentinella. Altri hanno compiti differenti: i più esperti possono mettersi alla ricerca di cibo, mentre le femmine accudiscono i suricata appena nati. La loro dieta, in cattività, è piuttosto varia: si passa dagli insetti alla frutta, senza disdegnare piccoli invertebrati. Chiaramente tutto cambia in base a cosa offre loro l'ambiente circostante.

La tiktoker che vive con il suricata

In Italia vivono 16 milioni di gatti e cani, divisi quasi perfettamente (8,1 mln di cani e 7,9 di gatti). Insieme a loro, esistono una miriade di animali da compagnia diversi: pesci, scoiattoli, conigli, tartarughe e via discorrendo. I suricata sono molto più rari, eppure qualcuno ha avuto il coraggio di adottarli. L'account TikTok @kidathemeerkat, gestito da un essere umano ma dedicato al suricata, ha risposto alla domanda sulla loro alimentazione. La donna fa una premessa: per quanto di piccole dimensioni, l'animale mangia tanto e ama cibi diversi. "L'alimentazione è la parte più complicata", premette, dato che è un animale piuttosto raro nel nostro paese, provenendo dal Sud Africa:

Pollo, manzo, maiale, verdure, ma anche larve della farina. Notevole il modo in cui il suricata si goda i grattini da parte della sua padrona mentre lei interagisce con i follower. Un animale sicuramente sui generis, talmente tanto che per il momento in Italia non esiste una legislazione studiata per lui. Nel 2023, si può tenerlo come animale da compagnia pur non avendo permessi o certificazioni specifiche. Il consiglio è sempre quello di rivolgersi a un veterinario esperto in animali esotici per le visite di routine, perché essendo un animale che in pochi hanno come pet, è difficile sapere se e quando ha problemi di salute minori. Insomma, averne uno in casa denota sicuramente una certa originalità e un certo coraggio, ma tra i tanti animali da compagnia, non è certamente il più facile da tenere.

