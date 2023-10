Mescola Sprite e tè verde, il risultato dell'esperimento su TikTok è sbalorditivo

Una TikToker ha provato a mettere insieme la Sprite e del tè verde: quello che risulta alla fine è alquanto sorprendente

La Sprite è una delle bevande gassate più riconoscibili e popolari al mondo, e il suo marchio distintivo e il gusto unico la rendono una scelta preferita da molte persone. Questa bibita è un marchio della The Coca-Cola Company, ed è conosciuta per il suo sapore di limone e lime, unito a una piacevole effervescenza. La sua storia risale al 1961, quando fu introdotta per la prima volta in Germania Ovest e negli Stati Uniti. Da allora, è diventata una delle bevande gassate più iconiche, apprezzata per la sua semplicità e il suo sapore rinfrescante.

La Sprite è stata commercializzata come un'alternativa più leggera alle bevande gassate zuccherate, enfatizzando il suo sapore citrico e la mancanza di caffeina, tuttavia su TikTok pare che qualcuno voglia 'riparare' a quest'assenza di eccitanti. Non con la caffeina, però. Sul web si sta diffondendo una strana ricetta che prevede la teina, nello specifico sotto forma di tè al limone.

Sprite e tè verde, la nuova moda impazza su TikTok: ecco la ricetta

Una TikToker di nome LittleLadyTerry (@terryboomboom) ha pubblicato sul social cinese un video in cui tenta uno strano esperimento: mettere insieme tè e Sprite. "È diventata virale questa bevanda, ovvero il tè alla Sprite. Io cosa faccio, non ci provo?", inizia così il filmato che la vede protagonista. La ragazza, dunque, spiega come creare questa bevanda che a primo acchito fa storcere il naso. "Bisogna prendere una Sprite, e poi ho ritrovato questa bustina qui che è tè verde al limone, perché potete utilizzare o il tè al limone o il tè normale e dopo aggiungere il limone, o il tè verde e dopo aggiungere il limone", spiega, pronta ad agire.

Così, una volta presa la bottiglia di Sprite, inserisce all'interno qualche bustina di tè verde al limone. "Adesso va messa a testa in giù nel frigo fino a che non si colora", asserisce indicando la bottiglia e procedendo come annunciato. Dopo un paio di ore - ovviamente tagliate nel video finale, continua: "Prendiamo un limone, lo tagliamo a fette. Prendiamo le nostre fettine e le mettiamo dentro un bicchiere. Dobbiamo fare questa cosa qua, cioè schiacciare. Aggiungiamo del ghiaccio". Prosegue nel procedimento della bizzarra bevanda, quindi riprende la bottiglia del miscuglio dal frigorifero.

"Questo è il risultato di due ore di frigo", mostra la Sprite che da trasparente ha assunto la classica colorazione del tè verde. Pertanto, versa il contenuto nel bicchiere e beve. Ma com'è finito quest'esperimento assurdo? Con un risultato altrettanto sbalorditivo. Il commento finale della content creator infatti è: "Raga, ma hanno ragione, è buonissimo. Ma stupendo. Questo aperitivo analcolico, amici, pazzesco. Mamma che buono! Approved!".

LEGGI ANCHE: Compra l'insalata in busta: quando torna a casa, rimane scioccata da quello che trova dentro