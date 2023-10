Previsioni del tempo, il meteorologo annuncia la svolta: "Ecco quando arriva il freddo autunnale"

In questo periodo più che mai, gli italiani consultano le previsioni del tempo. Quando arriverà, davvero, l'autunno, iniziato da quasi venti giorni? Un noto meterologo ha annunciato la svolta, quando anche sull'Italia giungerà un vortice di aria fredda.

L'autunno del 2023 si è aperto con una breve parentesi di freddo e piogge abbondanti. Come molti ricorderanno, un'intensa perturbazione ha colpito l'Italia proprio nei giorni di transizione tra l'estate e l'autunno. Quello, finora, è stato l'unico periodo di cattivo tempo vero e proprio post-estivo. Dal 25 settembre a oggi, su tutta l'Italia - salvo isolati e brevi temporali sparsi al Nord - ha dominato un'alta pressione che oggi sembra impossibile da buttare giù. A farla da padrona è anche l'escursione termica: se è vero che le massime sono alte, di notte le temperature si abbassano, com'è normale che sia ad ottobre.

Da quando il clima è cambiato negli ultimi venti anni, ottobre è stato quasi sempre clemente dal punto di vista meterologico. La tendenza è pressappoco sempre la stessa: temperature miti nelle prime due decadi e crollo a partire dal 20 in poi, con freddo e piogge. È stato esattamente così anche nel 2022, come molti ricorderanno. E per quanto riguarda il 2023? Le previsioni del tempo a breve termine ci dicono che per altri sette giorni la situazione, semplicemente, non cambierà. Da Nord a Sud splenderà il sole, le temperature saranno più alte della media trentennale e le piogge interesseranno marginalmente solo i rilievi dell'estremo Nord e, raramente, quelli del Sud.

Previsioni del tempo, c'è la data per la svolta autunnale

Quanto ancora dovremo, quindi, fare i conti con l'anticiclone africano che ha allungato e allungherà l'estate italiana? Prima di darvi la risposta, una premessa: le previsioni del tempo a più di 5 giorni hanno un margine di errore piuttosto elevato, che aumenta al passare dei giorni. Detto ciò, i modelli europei riescono a fornire indicazioni piuttosto precise in tal senso. Ebbene, come riporta il meterologo Marco M.M., tra i più seguiti su X (o Twitter se preferite), il primo assaggio di freddo autunnale arriverà dopo il 15 ottobre. Alla base c'è l'espansione del fronte artico, che lentamente riuscirà ad abbattere l'anticiclone. Ecco la spiegazione del meteorologo:

Dal grafico, si vede che il 13 ottobre le temperature inizieranno a calare sull'Europa Centrale, per poi proseguire sull'Italia. Insomma, sebbene sia ancora presto per dare una data precisa, è sicuro che un cambiamento radicale arriverà intorno al 15 ottobre. Chi conosce le basi della meterologia, sa che le previsioni del tempo sono soggette a cambiamenti continui, perché la natura da questo punto di vista è imprevedibile e ci sono un miliardo di variabili in gioco. Grazie alle tecnologie moderne e a decenni di studi, siamo in grado di avere proiezioni anche a dieci giorni. Per conoscere con certezza la data dell'arrivo del freddo autunnale, tuttavia, sarà utile aggiornarsi dopo il 10, quando la situazione sarà ancora più chiara.

