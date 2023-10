Campania, altro che Lago Laceno! Vicino Salerno esiste "il lago più blu che tu possa immaginare": il racconto della TikToker

Una TikToker suggerisce di andare a fare una gita autunnale in Campania, in un lago meraviglioso dal colore blu intenso (e non è Lago Laceno): ecco dove si trova

La Campania, una regione italiana ricca di bellezze naturali e culturali, è conosciuta per i suoi spettacolari paesaggi lacustri. Tra i laghi più belli della regione, c'è il Laceno, ma ve ne sono molti altri altrettanto affascinanti, ognuno con la propria unicità e caratteristiche. Quello appena citato è situato nell'Appennino campano, a un'altitudine di circa 1.200 metri sul livello del mare. È un pittoresco specchio d'acqua di origine glaciale ed è circondato da foreste di faggi e abeti, il che lo rende un luogo ideale per escursioni e attività all'aria aperta. Inoltre, è noto per la sua acqua cristallina e le montagne circostanti lo rendono uno sfondo mozzafiato per una giornata di relax.

Il Lago d'Averno è un'altra attrazione straordinaria in Campania. Rispetto all'altro è di origine vulcanica ed è famoso per la sua connessione con la mitologia romana, essendo stato considerato l'ingresso agli Inferi. Le sue acque calme e circondate da vegetazione creano un'atmosfera misteriosa e suggestiva. Trattasi, dunque, di un luogo ideale per rilassarsi, fare una passeggiata lungo la sponda o godersi una gita in barca. Nelle vicinanze di Napoli c'è anche il Lago Patria, un importante sito di interesse naturale e faunistico. Tale specchio d'acqua, stavolta costiero, è circondato da una riserva naturale che offre un ambiente ideale per l'osservazione degli uccelli, rendendolo un paradiso per gli amanti della natura. Qui è possibile ammirare una varietà di specie di volatili migratori e specie acquatiche.

Il Lago di Fusaro è un altro bellissimo lago costiero situato vicino a Napoli. La sua particolare forma semicircolare e la vista sul Golfo di Pozzuoli lo rendono un luogo incantevole per rilassarsi e ammirare il paesaggio. Si può godere di un tranquillo pomeriggio passeggiando lungo il percorso pedonale panoramico che lo circonda. Infine, il Lago di Telese è situato nella provincia di Benevento ed è circondato da una lussureggiante vegetazione. Esso è famoso per le sue proprietà termali ed è un posto perfetto per il benessere e le attività all'aperto. Ma, se oltre a questi laghi già citati, ve ne fosse un altro più piccolo, ma altrettanto affascinante?

Campania, TikToker consiglia un lago da vedere vicino Salerno: "Ha delle sfumature incredibili: sembra di vivere una fiaba"

La TikToker Silvia nota come @tripinclick_ sul social cinese ha recentemente pubblicato un video in merito a una "gita da fare in autunno in Campania". Così all'interno del filmato racconta: "Ci troviamo nel Parco Nazionale del Cilento. Parcheggia l'auto nel primo parcheggio con la staccionata, dirigiti verso la biglietteria, fai il ticket a soli 3 euro e imbocca questa strada in discesa. Ti troverai davanti a un ruscello, attraversa il ponte e poi la magia: questa meravigliosa cascata che forma i cosiddetti 'capelli di Venere', il muschio, i contrasti e le geometrie, creano un'atmosfera veramente magica. Ma non è finita qui".

La content creator invita chiunque stia guardando il video a fare anche altro: "Ritorna indietro, attraversa la strada e segui questa staccionata in discesa. Ti troverai davanti al lago più blu che tu potessi mai immaginare, un'acqua incredibile con delle sfumature che neanche nelle fiabe potresti pensare di vedere... E invece esiste. Ci troviamo all'Oasi dei Capelli di Venere nel Parco Nazionale del Cilento".

LEGGI ANCHE: Sicilia, compra sei pesche al market a San Vito Lo Capo e mostra quanto spende: "Qualcuno sa spiegarmi questo scontrino?"