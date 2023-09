Ragazza italiana dà da mangiare a uno scoiattolo, il giorno seguente riceve la più bella delle sorprese

Una ragazza italiana ha dato da mangiare ad uno scoiattolo vicino casa sua. Il giorno seguente, ha ricevuto la più bella delle sorprese.

Lo scoiattolo e il topo appartengono alla famiglia dei roditori, eppure il primo è uno degli animali di piccole dimensioni più amato al modo per il suo aspetto, mentre il secondo decisamente meno. Ogni volta che ci rechiamo in un parco con alberi alti, speriamo sempre di incontrarne uno, magari per dargli da mangiare. Soprattutto quelli che vivono in città si fidano (relativamente) dell'essere umano, perché sanno che tende a fornirgli del cibo facile. Vederli da vicino è un'esperienza unica e si possono ammirare meglio i suoi occhi vispi, la sua pelliccia soffice e folta e la sua coda ricca di sfumature di colore.

Molti si chiedono cosa faccia uno scoiattolo con le noci e le nocciole che riesce a ottenere dagli esseri umani. La risposta non è scontata: talvolta le mangia subito, ma quasi sempre le nasconde scavando piccoli buchi nel terreno o perfino tra le foglie, in modo da avere una piccola scorta di cibo in vista dell'inverno. Inoltre questi animali sono in grado di comunicare tra loro attraverso una gamma di versi e di suoni; quasi sempre lo fanno per segnalare un pericolo, ma talvolta anche per comunicare tra membri della famiglia.

Lo scoiattolo e l'amica umana

Su TikTok è diventato virale il video postato da una ragazza italiana di nome Lisa, che ha incontrato uno scoiattolo vicino casa. Avendo una noce a portata di mano, l'ha mostrata al roditore, che con estrema cautela e a poco alla volta, si è avvicinato a lei nella speranza di ottenere un pasto gratis. Il video è velocizzato proprio perché l'animale studia ogni singolo movimento con attenzione, impaurito per un'eventuale aggressione. Alla fine, scopre che può fidarsi e ruba lestamente il frutto dalla mano tesa di quella ragazza. Il video è diventato virale nel giro di poche ore:

Il giorno seguente, lo scoiattolo fa la più bella delle sorprese a Lisa: si rirpresenta a casa sua! Ovviamente sperando in un'altra noce, ma d'altronde con quasi tutti gli animali il rapporto di fiducia è incentrato sul cibo. Come prevedibile, la ottiene. L'autrice del video appare felicisssima di aver dato da mangiare per quattro giorni di fila al roditore. È nato un rapporto di fiducia tra i due: l'animale sa che quella ragazza non vuole fargli del male ma, al contrario, gli fornisce cibo facile adatto alle sue esigenze nutrizionali.

Fino agli anni '70, lo scoiattolo era cacciabile ma la Legge n. 968 del 271/12/1977 ne ha reso illegale la caccia. Nel 1982 è diventato anche specie protetta per effetto della Convenzione di Berna. In Italia, questi roditori si trovano praticamente in tutte le regioni, ad eccezione delle due isole maggiori. A livello mondiale, è presente quasi in tutta Europa, isole britanniche comprese, mentre al di fuori del nostro continente vive solo in Giappone, Corea del Sud e del Nord, Siberia e Mongolia.

