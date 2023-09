"Mia figlia ha provato la ricetta della torta arcobaleno, questo è il risultato", boom di commenti per il disastro in cucina

Cosa succede quando una bambina alle prime armi prova a preparare un alimento complesso come la torta arcobaleno? Sua madre ha condiviso la foto su un noto gruppo Facebook ed ha fatto il pieno di 'Mi piace'.

Le torte fanno felici gli esseri umani. Negli ultimi anni, grazie alle videoricette dettagliate su Internet, sempre più persone hanno imparato a cucinare e a preparare dolci. Nell'epoca dei social, un dessert che ha riscontrato e sta riscontrando enorme successo per via del suo aspetto è la torta arcobaleno, che secondo alcuni è un vero e proprio capolavoro di arte culinaria. Come noto, è composta da strati di diversi colori, ognuno dei quali simboleggia una tonalità dell'arcobaleno. Per ottenerli, si fa uso di coloranti alimentari.

A volte i gusti dei vari strati variano proprio in base al colore e quello rosso può essere a fragola, quello giallo a limone e via discorrendo. Dunque, oltre che una gioia per gli occhi lo è anche per il palato, dato che ogni morso, in teoria, è di un sapore diverso. La parte superiore quasi sempre è decorata con crema al burro, che talvolta può includere sprinkles colorati o scaglie di cioccolato. È un dolce complesso da preparare, che commissionato in pasticceria può arrivare a costare varie decine di euro. Per questo si mangia quasi sempre in occasioni speciali, come compleanni o anniversari importanti.

La torta arcobaleno fatta in casa? Da riprovare

Su Internet, chiaramente, sono disponibili decine di video che mostrano come prepararla passo dopo passo. Senza una capacità discreta in cucina, però, è raro riuscire a ottenere risultati soddisfacenti. Lo sa bene una madre che ha visto sua figlia piccola cimentarsi nella preparazione per ottenere un risultato - oggettivamente parlando - disastroso. La foto è stata condivisa su uno dei gruppi preferiti di Facebook Italia, 'cucinaremale'. A postarla è stata la madre, che non ha aggiunto particolari commenti:

Come si può vedere, in 48 ore ha raggiunto oltre 3.000 reazioni su Facebook. Oggettivamente parlando, è difficile trovare aspetti positivi davanti a quest'opera culinaria. Anche perché non assomiglia davvero per niente alla torta arcobaleno originale. La consistenza è totalmente diversa e di colori se ne vedono quattro: le palline gialle e viola, la crema azzurra e quella che sembra la crosta (?) di un colore davvero indefinibile. La donna non ha spiegato come abbia fatto la figlia a ottenere un risultato simile, ma ha attirato numerosi commenti esilaranti. Uno dei più sinceri e cattivi al contempo è: "Complimenti, sono da anni su questo gruppo e questa è la torta peggiore che abbia mai visto". Molti, invece, l'hanno rassicurata, mostrando torte diverse a loro volta totalmente sbagliate. Se è vero che dagli sbagli si impara, presto la bambina diventerà docente di pasticceria.

