Firenze, vanno al ristorante zona Chianti e mostrano lo scontrino per un pranzo abbondante: "Prezzo ottimo"

La zona del Chianti è ricca di ristoranti dove si mangia benissimo. Tre persone ne hanno visitato uno in provincia di Firenze, concedendosi un pranzo completo e abbondante. Nello scontrino, mostrano il totale per tre persone.

Tutti amano Firenze e tantissime persone apprezzano le bontà enogastronomiche della zona del Chianti. È qui che vengono prodotte molte delle primizie che i ristoranti e le enoteche del centro storico del capoluogo servono ai locali e ai turisti. Oltre al vino, che non ha bisogno di presentazioni, è qui che vengono prodotti salumi tipici toscani come la finocchiona (il salame arriccchito con aglio, pepe e semi di finocchio). Il Chianti, ovviamente, ospita tanti ristoranti dove è possibile mangiare quasi a km 0.

Chi vuole restare più leggero può provare i prodotti farinacei. Un esempio è la panzanella, uno degli antipasti preferiti da chi abita a Firenze e dintorni, fatto di pane arrostito arricchito con pomodori, cipolla, cetrioli e basilico per donarle profumo. In Toscana a tavola non possono mai mancare i crostini e i crostoni, arricchiti con carne e verdure. Insomma, quella del Chianti è una terra generosa e ognuno può trovare il piatto per le proprie esigenze. Tre persone si sono recate in uno dei tanti ristoranti di quest'angolo d'Italia, più precisamente nel comune di Greve in Chianti, per un pranzo a base di piatti tipici.

Firenze, mangiano in Chianti: ecco lo scontrino per un pranzo abbondante

Su un noto gruppo Facebook, decine di persone ogni settimana condividono le loro esperienze per le trattorie e ristoranti in giro per l'Italia. Lo scontrino più discusso di oggi, mercoledì 27 settembre, è stato battuto a Greve in Chianti. La persona che ha pagato ha elencato con dovizia di particolari il suo ordine: come antipasti due Crostoni, uno funghi, salsiccia e pecorino fresco; l'altro con Gota (parte del maiale), funghi porcini e tartufo. Come primo, due porizioni di Gricia e una 'Mangiafoco', preparata con ricotta, basilico e peperoncino dell'orto. Non poteva mancare il fritto della nonna, con pollo, melanzane e peperoni. Ecco qualche foto:

Come contorno insalata con pomodori, da bere un litro e mezzo di vino, quattro bottiglie d'acqua e tre caffè. Ecco lo scontrino:

30€ a persona per un pranzo così abbondante non sembra affatto male come prezzo a persona. Non tutti mangiano così tanto a pranzo, per evitare di tornare assonnati al lavoro. Il gruppo in questione, con ogni probabilità, è in vacanza e si è potuto concedere qualche peccato di gola in più.

