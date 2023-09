Toscana, va al ristorante a Firenze e mostra lo scontrino: "Ecco il menù e i prezzi per due persone"

Toscana, si reca a Firenze in un ristorante e pubblica lo scontrino sui social: ecco cosa ha preso e quanto ha speso

Firenze, lo splendido capoluogo della Toscana, è famosa non solo per la sua straordinaria arte e cultura, ma anche per la sua eccezionale cucina. La città è una vera e propria meta perfetta per gli amanti del cibo, offrendo una ricca varietà di prelibatezze che catturano il cuore e il palato dei visitatori. Uno dei piatti più iconici è la "bistecca alla fiorentina". Questo succulento taglio di carne di manzo, spesso di razza Chianina, viene grigliato alla perfezione e servito crudo all'interno. La carne è di solito spessa e tagliata a fette, e viene condita con olio d'oliva extravergine, sale e pepe. Trattasi di un'autentica delizia e rappresenta un must per chi visita la città.

La "ribollita" è un altro piatto tradizionale toscano, una zuppa rurale ricca e saporita preparata con pane raffermo, cavolo nero, fagioli, pomodoro, cipolla e olio d'oliva. Questo piatto è un comfort food classico che riscalda il corpo e l'anima, ideale per le fredde giornate invernali. La cucina locale è rinomata però, anche per la "pappa al pomodoro", una zuppa densa fatta con pane, pomodoro, aglio e basilico. Simile alla ribollita, questo piatto offre un sapore ricco e avvolgente che racconta la storia culinaria della Toscana. I "crostini", invece, sono antipasti tradizionali che presentano fette di pane grigliate coperte con una varietà di condimenti, come fegato di pollo, fegato di maiale, funghi o pomodori freschi. Essi sono spesso serviti in occasioni speciali e rappresentano una deliziosa introduzione al pasto.

La Toscana è anche celebre per i suoi formaggi, tra cui il "pecorino" che può essere gustato giovane e fresco o stagionato e più robusto. Spesso è accompagnato da miele, marmellate e frutta secca per creare una combinazione di sapori intensi. Infine, i dolci della zona, come il "cantuccio" e il "panforte", sono prelibatezze per chi ama i dessert. Il primo è un biscotto croccante buonissimo soprattutto se servito con vin santo, mentre il secondo è un dolce denso fatto con miele, frutta secca e spezie. Ma quanto si spende per deliziarsi con tutte queste bontà?

Toscana, mostra lo scontrino di un ristorante a Firenze: "Ecco quanto ho speso"

Insomma, Firenze offre un'esperienza culinaria straordinaria che celebra la tradizione gastronomica italiana. Con piatti come la bistecca alla fiorentina, la ribollita, i crostini e i formaggi pecorini, i visitatori possono immergersi nei sapori autentici della Toscana. Per quanto concerne i prezzi che tutto questo ha, ogni cosa dipende dalla location scelta e dal cibo che si mangia.

Ad esempio, un utente di Facebook - del quale per privacy non sarà fatto il nome, ha pubblicato su un gruppo che si occupa di recensire ristoranti uno scontrino ricevuto proprio in un ristorante di Firenze. La spesa, per due persone, è stata di 56,50 euro. L'ordine effettuato è stato composto da: mezzo litro di vino, una bottiglia di acqua, fiori di zucca fritti, funghi fritti e una grigliata mista di pesce e verdure (oltre ovviamente a una schiacciatina come accompagnamento).

