Puglia, prendono antipasto, primo, secondo, dolce, vino, acqua e caffè: "Ecco lo scontrino dell'osteria vicino Lecce"

Sannicola, un incantevole comune situato nella provincia di Lecce, in Puglia, è una località che offre una straordinaria esperienza culinaria, rappresentando un autentico paradiso per gli amanti del cibo. Questa piccola città, con le sue tradizioni culinarie radicate, incarna l'anima della cucina salentina e pugliese. Essa è famosa per la sua semplicità e la qualità dei suoi ingredienti. Uno dei piatti più emblematici è il "pasticiotto", un delizioso dolce ripieno di crema, marmellata o cioccolato. Questo dessert è spesso accompagnato da un buon caffè espresso che crea con esso una combinazione in grado di deliziare il palato e rappresentare una colazione o uno spuntino tradizionale.

Le "pittule" sono un altro piatto tipico di Sannicola e dell'intera Puglia. Queste piccole frittelle di pasta sono realizzate con impasto di patate e servite con vari condimenti, tra cui pomodori freschi, cime di rapa o melanzane. La loro versatilità le rende adatte per qualsiasi pasto, dall'antipasto al contorno. La pasta fresca è una componente fondamentale della cucina salentina, e piatti come le "orecchiette" e la "pasta al forno" sono amati in tutta la regione. Le prime sono piccole sfere di pasta fatte a mano, solitamente servite con sugo di pomodoro, ricotta forte e cime di rapa. La seconda è una lasagna ricca, preparata con pasta, sugo di pomodoro, carne macinata, mozzarella e formaggio parmigiano.

La cucina salentina è anche famosa per i suoi piatti di pesce, grazie alla posizione costiera della regione. Il "pesce alla pizzaiola" è un piatto di pesce tipico di Sannicola, preparato con pesce fresco, pomodoro, olive e origano. Questa semplice ma gustosa combinazione di sapori richiama le tradizioni marinare della zona. Non si può parlare della Puglia, poi, senza menzionare l'olio d'oliva. In tal senso, la regione è uno dei principali produttori in Italia. Ma qual è il costo per un buon pasto in zona, precisamente a Sannicola?

Puglia, vanno in osteria e pubblicano lo scontrino: "Ecco quanto abbiamo speso"

Insomma, Sannicola in provincia di Lecce è una destinazione gastronomica straordinaria che incarna la tradizione culinaria del sud Italia. Con piatti come i pasticciotti, le pittule, le orecchiette e il pesce alla pizzaiola, questa località offre un'esperienza culinaria autentica che celebra i sapori della Puglia. Ma a che prezzo tutto ciò? Dipende dal locale e dal cibo scelto.

Ad esempio su Facebook, un utente del quale non sarà fatto il nome per rispetto della privacy, ha pubblicato su un gruppo il cui scopo è quello di recensire ristoranti per prezzi e qualità del cibo, uno scontrino che - per due persone - segna 54 euro. L'ordine effettuato è stato composto da: un rustico della casa, una bottiglia d'acqua, un quarto di vino della casa, un primo (gnocchi con datterini gialli, stracciatella e gambero crudo), un secondo (polpo arrosto con burrata affumicata, datterini, crema di patate e olive), una frolla all'amarena e un caffè. La spesa, a persona, è stata di 27 euro.

