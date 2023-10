"Ho insegnato al mio criceto a fermare il gatto quando fa danni in casa", la testimonianza è esilarante

Una padrona ha istruito il proprio sincero affinché blocchi il gatto quando questi fa danni in casa. Con il cellulare, ha ripreso il momento in cui il roditore ha fermato il felino che stava danneggiando alcuni fili.

Il criceto, dopo cane e gatto, è uno degli animali da compagnia preferiti dagli italiani. È un piccolo roditore che non disdegna il contatto con gli umani, ma non è consigliabile tenerlo nella stessa casa di altri animali più grandi di lui. A meno che non si voglia creare un allevamento, è bene anche separare gli esemplari maschi da quelli femmina, dato che tendono a riprodursi con grande velocità. Più complessa è, invece, la convivenza con altre specie, come cani e gatti.

In generale, un gatto potrebbe vedere il criceto come una preda e se non si ha esperienza con gli animali da compagnia, è preferibile evitare che stiano sotto lo stesso tetto. Le eccezioni esistono sempre e una è quella testimoniata sul profilo TikTok 'DeluluHamster', che documenta la vita di un piccolo esemplare dal mantello bianco. In uno dei video più visti in assoluto, il roditore blocca (letteralmente) un gatto che sta facendo danni alla casa. Per l'esattezza, il felino rosicchia e graffia un filo dell'elettricità, che potrebbe essere di un caricabatterie, rischiando di far cadere il dispositivo o di danneggiare i fili.

Il criceto che ferma il gatto

Va detto che si tratta di una situazione inusuale. La maggior parte dei criceti ha paura dei gatti e tende a evitare qualsiasi contatto con questo animale, nascondendosi dove può. Figurarsi 'aggredirlo', se non per difendersi. Eppure, la padrona di un criceto sostiene di averlo allenato affinché eviti che il felino arrechi danni all'arredamento. Il video è subito diventato virale, perché mostra un piccolo roditore sfoggiare un coraggio non proprio tipico dei suoi simili nei confronti di un animale molto più grande di lui. Ancora più sorprendente la reazione del gatto, che sostanzialmente fugge a zampe levate:

Nella parte finale del video, il gatto prova a reagire e a provocare il criceto, ma quest'ultimo conferma di essere coraggioso e ribatte colpo su colpo, facendo subito avere un ripensamento il suo coinquilino. Lo stesso autore del video si chiede perché il gatto abbia così tanta paura del suo criceto e come mai quest'ultimo non abbia nessuna difficoltà nel 'contrastarlo'. La normalità sarebbe una scena al contrario, motivo per cui pochissime persone mettono un gatto e un criceto nella stessa casa. Nei commenti, qualcuno chiede come fare ad allenare il roditore affinché impari a bloccare il gatto che fa dispetti in giro per la casa. Il fantastico mondo animale riserva ogni giorno sorprese.

