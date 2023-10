Compra un bancale a scatola chiusa su Amazon per 600€: quando scopre cosa c'è dentro, esulta

Una donna ha acquistato a scatola chiusa un bancale su Amazon per l'equivalente di 600€. Dopo averlo aperto e scoperto cosa ci fosse dentro, ha esultato. Scopriamo perché.

Molte persone amano scommettere. È nella natura umana. C'è chi punta qualche spicciolo (o qualche migliaio di euro...) su eventi sportivi e chi pratica attività totalmente diverse. Un esempio sono i magazzini e i pallet 'misteriosi' che si provano sul web. A volte vengono venduti a un prezzo fisso, altre volte si svolge un'asta e il prodotto va al miglior offerente. Una donna di nome Ashley Nicholes sui propri profili social spiega come fa a guadagnare rimanendo da casa. Prevalentemente acquista oggetti (soprattutto vestiti) usati e li rivende cercando un piccolo margine.

Di recente, per provare qualcosa di più emozionante, ha deciso di comprare un bancale su Amazon a scatola chiusa. "Ho trovato questo articolo sul sito. C'era solo scritto che era un pallet pieno di pacchi Amazon smarriti o non consegnati al destinatario. Non ho idea di cosa possa esserci dentro", ha ammesso la donna. Poi ha fatto sapere di averlo pagato 630 dollari, che equivalgono a 600€ (598 per l'esattezza). A quel punto, non le rimaneva altro che portare il pacco a casa, aprirlo e capire se aveva buttato soldi o se c'erano margini per un buon guadagno dalla rivendita.

Il bancale misterioso

"Ok, ho comprato un bancale pieno di scatole. Credo si tratti di prodotti Amazon smarriti o restituiti. Non ho mai fatto qualcosa del genere, quasi sempre compro e rivendo vestiti. Ora controllo se c'è qualcosa che mi piace. Dovrebbe essere divertente. Ho speso 600 dollari, dovrebbe esserci qualcosa di buono. Giusto?", inizia così il suo video. Subito dopo, scherzando, si dispera e dice: "Oddio, cosa ho fatto?". Insieme al marito, inizia ad aprire ogni singolo pacco. L'inizio non è né ottimo né cattivo: un ventilatore da soffitto. "Credo che possa valere almeno 100 dollari". Al termine del video, come si può vedere, il guadagno potenziale è di oltre 1870 dollari.

Il resto degli articoli sono totalmente sconnessi tra loro: lampade, un tappeto di pelle, degli attrezzi per la palestra, un set di decanter per il whisky, delle macchine per il ghiaccio e un ombrellone da sole. Alcuni prodotti sono usati e difficilmente verranno venduti. In generale, comunque, la donna può esultare: è pressoché certo che con quello che riuscirà a rivendere, recupererà la spese ed avrà un guadagno di circa 1200 dollari. Solo il set di pentole e padelle costa almeno 300 dollari e non è difficile da piazzare. L'unico "problema", per modo di dire, è che sono tanti prodotti e ci vorrà tempo per venderli tutti. Per chi volesse vedere il video intero, in inglese, in cui la donna mostra ogni singolo prodotto ritrovato, eccolo:

