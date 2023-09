"Ho comprato un magazzino a scatola chiusa per 500€: è stato come vincere la lotteria"

Un uomo ha acquistato un piccolo magazzino a scatola chiusa. All'asta, infatti, è risultato il miglior offerente, con una cifra che equivale a 500€. Dopo aver aperto il lucchetto, ha capito quasi subito di aver fatto un vero e proprio affare, simile a una vittoria alla lotteria.

Si provano sempre emozioni forti quando si fanno acquisti a scatola vuota. Da una parte c'è la paura per comprare qualcosa di totalmente inutile o di basso valore commerciale; dall'altra subentra l'eccitazione per un possibile colpaccio. In certi casi, c'entra solo la fortuna e non l'intelligenza: se l'unica foto disponibile è quella di un magazzino chiuso con un lucchetto, è impossibile saperne di più solo con il ragionamento. Alcune persone fanno letteralmente questo di mestiere. Comprano oggetti usati, cercandoli ovunque, e li rivendono. A volte guadagnano pochi spiccioli, altre volte varie centinaia di euro.

A questa categoria appartiene Kieran, YouTuber inglese che gestisce il canale 'Rummage Around'. In uno degli ultimi video, sostiene di aver vinto (metaforicamente) il jackpot, dunque di aver vinto la lotteria. L'uomo, infatti, ha partecipato a un'asta mettendo come offerta massima 511 sterline, l'equivalente di 590€. Alla scadenza, ha scoperto che la seconda offerta più alta era di 464, per cui secondo il regolamento, se l'è aggiudicata automaticamente a una sterlina in più: 465£, l'equivalente di 530€ e spiccioli.

Il magazzino dei sogni

All'asta c'era una 'storage unit', parola che in italiano può essere tradotta sia come 'magazzino' che come 'deposito'. Ottenute le chiavi, ha aperto il magazzino e fin dai primi secondi ha capito che aveva fatto un affare. Uno dei primi oggetti di valore è un enorme orologio, che a suo avviso viene venduto per 1500 sterline. Successivamente l'uomo trova una lavatrice che sembra moderna e in ottime condizioni e poi una perla per i collezionisti: un pallone dello Stoke City firmato da alcuni calciatori:

Oltre a questi oggetti particolari, nel magazzino c'era tanto altro: lettini da campeggio, tende, equipaggiamento per pescare, macchine da caffè e lampade e perfino un vecchio iPod ancora inscatolato, prodotto nel 2005! Non poteva mancare l'immondizia: spazzolini usati, fuochi d'artificio, un profumo Gucci di cui erano rimaste poche gocce, un lettore DVD e tanto abbigliamento, come scarpe e magliette sparse. Infine, l'uomo ha trovato qualcosa di inaspettato: una scatola strapiena di gioielli, per i quali ha chiesto consiglio ai suoi follower, non essendo esperto in materia. Kieran ha fatto sapere di essere sicuro di riuscire a guadagnare almeno 2.500 sterline da quel materiale. Dal momento che ne ha pagate 465, il guadagno effettivo minimo sarebbe di 2000 sterline, dunque oltre 2300 euro al cambio attuale. Una piccola grande vincita.

Per chi volesse vedere il video integrale in inglese, dove mostra ogni singolo oggetto ritrovato:

