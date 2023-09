Cina, vince 30 milioni alla Lotteria e ritira il premio con questo costume: il motivo è esilarante

In Cina, un uomo ha visto arrivare la tanto attesa svolta alla propria vita, vincendo l'equivalente di circa 30 milioni di euro alla Lotteria. Al momento di scattare le foto di rito per le tv e per i social, però, si è presentato con un costume addosso. Indovinate un po' perché...

Svegliarsi una mattina e ritrovarsi qualche milione di euro sul proprio conto corrente bancario è il sogno di molte persone con un reddito normale. A meno che non si trovi un lavoro davvero ben retribuito, per realizzare questo sogno ci sono pochissime strade legali: una di queste è vincere alla Lotteria. Non è un caso che questo tipo di gioco d'azzaro esista in tutto il mondo, da Nord a Sud, passando per Est e Ovest. Di recente, un uomo in Cina ha visto svoltare la propria vita, riuscendo a vincere 220 milioni di yuan, circa 30 milioni di euro.

Il modo in cui ha vinto è piuttosto curioso: ha acquistato 40 biglietti con gli stessi sette numeri e ciascuna schedina vincente gli ha fruttato 5.4 milioni di yuan. Cosa fa un uomo quando vince l'equivalente di 30 milioni di euro? Festeggia con i propri familiari e i propri amici? A quanto pare, non è il caso del signor Li (ovviamente uno pseudonimo), diventato a suo modo famoso in Cina. L'uomo, infatti, ha deciso di presentarsi alla cerimonia di premiazione (obbligato dal regolamento) con addosso uno costume giallo piuttosto buffo, utile a nascondere la sua identità.

Cina, vince alla Lotteria e... si nasconde (ma non da chi state pensando)

Qualcuno potrà pensare che il signor Li lo abbia fatto per evitare che persone poco raccomandabili lo riconoscessero e andassero a rubare a casa oppure pretendessero soldi da lui. Niente di tutto ciò: l'uomo ha preferito non svelare la propria identità prima di tutto affinché sua moglie e i suoi figli non lo venissero a sapere. Questo, almeno, è quanto ha dichiarato ai giornalisti presenti alla premiazione. "Non l'ho detto a mia moglie o ai miei figli. Con tutti questi soldi, potrebbero sentirsi superiori ad altre persone e potrebbero diventare pigri, evitando di studiare per costruirsi un futuro", ha dichiarato.

Messa così, semba una dichiarazione di un uomo saggio, ma qualcuno non può fare a meno di pensare che il signor Li stia mentendo spudoratamente e voglia godersi l'immensa fortuna da solo, magari trasferendosi a vita in un altro paese e campando di rendita. In Cina, in passato, è già successo che i vincitori della Lotteria si presentassero alla premiazione con un vestito che coprisse interamente il loro volto e il loro corpo. Tuttavia, nel caso di persone sposate, potrebbe essere perfino illegale non dirlo alla propria consorte: il matrimonio vuole la comunione dei beni e una vincita di 30 milioni è a tutti gli effetti un bene condiviso. Nessuno sa se, qualche giorno dopo, il signor Li abbia cambiato idea, ma la sua iniziativa ha fatto parlare per giorni il popolo del web in Cina.

