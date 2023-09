Scienziato analizza una fetta di mortadella al microscopio: "Guardate cosa c'è dentro"

Uno scienziato ha esaminato con il suo microscopio una fetta di mortadella: ecco cosa ha scoperto al suo interno

La mortadella è un prodotto alimentare che ha una lunga storia e una tradizione culinaria profonda. Questo salume è originario dell'Italia, in particolare della regione dell'Emilia-Romagna, ed è apprezzato in tutto il mondo per il suo sapore distintivo e la sua consistenza morbida e vellutata. Viene preparata principalmente utilizzando carne suina di alta qualità, spesso arricchita con pezzi di grasso di maiale. Il tutto viene macinato finemente e mescolato con una combinazione di spezie, tra cui pepe nero, chiodi di garofano e aromi naturali. Questo mix viene insaccato in un involucro naturale o artificiale e quindi cotto lentamente fino a raggiungere la giusta consistenza.

Una delle caratteristiche distintive della mortadella è la presenza di piccoli pezzi di grasso bianco visibili all'interno della carne, che contribuiscono al suo sapore ricco e alla sua texture cremosa. La mortadella può anche essere aromatizzata con ingredienti aggiuntivi come pistacchi o olive verdi per un tocco extra di sapore. Tale salume è molto versatile e può essere consumato in vari modi. È comunemente tagliato a fette sottili e servito come antipasto o spuntino. È un ingrediente chiave in molte preparazioni culinarie italiane, come il famoso "panino con la mortadella", dove il salume è abbinato a pane fresco e formaggio. L'affettato è anche usato come ingrediente in insalate, piatti di pasta e frittate.

In molte culture, questo cibo è diventato un simbolo della gastronomia italiana ed è stato adattato in diverse preparazioni culinarie. È spesso utilizzato come ingrediente in pizze, sandwich e panini in tutto il mondo. Mentre la mortadella è ampiamente apprezzata, è importante notare che ci sono diverse variazioni regionali in Italia. Ad esempio, la mortadella di Bologna, nota anche come "mortadella bolognese", è particolarmente rinomata ed è protetta da una denominazione di origine controllata (DOC) in Italia. Eppure, anche quest'ultima, vista al microscopio riserva delle sorprese...

Mortadella, da un'analisi al microscopio si vede cosa c'è dentro

In conclusione, la mortadella è un salume con una lunga storia culinaria che ha guadagnato un posto speciale nel cuore dei buongustai di tutto il mondo. La sua consistenza vellutata e il suo sapore unico la rendono un ingrediente versatile e amato in numerose preparazioni culinarie. Ma vi siete mai domandati come sarebbe vista al microscopio? Se la risposta è sì, oggi c'è un video per voi.

Lo scienziato e TikToker @micro_mondo ha analizzato una fetta della mortadella di Bologna al microscopio e ha fornito in un video sul social cinese il risultato. Come per diversi altri salumi, si notano dei peletti minuscoli di animali e pellicine esterne. A chi risponde sotto al filmato che ci sono "mortadelle e mortadelle", l'esperto sottolinea come quella da lui acquistata per l'esperimento sia pregiata e che è normale trovare all'interno residui di peli e altre parti animali (solo prosciutto crudo e cotto non ne hanno).

LEGGI ANCHE: Città italiane, il cartello comparso sulla finestra del condominio è uno sballo: "Non alzare..."