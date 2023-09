Cilento, basta Palinuro e Camerota! "Esiste un posto dove madre natura ha creato una scenografia unica": parola di TikToker

Cilento, non ci sono solo Palinuro e Camerota. Tra le tante attrazioni la travel blogger Carmen Aprile ne consiglia una speciale dove la natura ha creato una scenografia unica, da stropicciarsi gli occhi!

Il Cilento è una regione straordinaria situata nella regione della Campania, nel sud Italia, che offre una vasta gamma di attrazioni per i visitatori. Questa zona è conosciuta per la sua bellezza naturale, il suo patrimonio storico e culturale e la sua cucina deliziosa. Le spiagge qui sono famose per le loro acque cristalline e la sabbia dorata. Località balneari come Palinuro e Marina di Camerota attirano visitatori con le loro rive mozzafiato e le grotte marine che possono essere esplorate in barca. C'è poi la città di Paestum che è un importante sito archeologico del Cilento, con tre ben conservati templi greci risalenti al VI e V secolo a.C. Questi sono tra i meglio conservati dell'antica Magna Grecia e offrono uno sguardo affascinante nella storia antica del posto.

La Certosa di San Lorenzo a Padula è un'abbazia certosina, dichiarata Patrimonio dell'Umanità, ed è uno dei complessi monastici più grandi d'Europa. Questa struttura presenta una straordinaria architettura barocca e offre la possibilità di esplorare chiostri, cortili e un grande parco. La cucina cilentana è una vera delizia per il palato, con piatti tradizionali come la pasta fatta in casa, l'olio d'oliva, i formaggi locali e il pesce fresco. È una regione famosa anche per la produzione di mozzarella di bufala, un formaggio fresco di alta qualità.

Infine, le feste e le tradizioni locali del Cilento offrono un'opportunità unica per immergersi nella cultura locale e partecipare a festività come il "Carnevale Cilentano" e le feste religiose. Insomma, è una regione ricca di attrazioni, dalla sua bellezza naturale alla sua storia e cultura affascinanti. È una destinazione ideale per chi desidera esplorare l'autentica Italia e godere di panorami mozzafiato, cibo delizioso e ospitalità calorosa, ma è pure un luogo ideale per gli appassionati di escursioni e avventura, con una vasta rete di sentieri che attraversano il parco nazionale e offrono viste panoramiche spettacolari.

Cilento, "Un paradiso naturale da non perdere in Campania": ecco come raggiungerlo secondo una travel TikToker

Una delle particolarità principali del Cilento è il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Proprio in questo parco c'è un luogo paradisiaco, a detta della TikToker Carmen Aprile (@travelwithcarmenaprile). Recentemente ha pubblicato un video a tal proposito che merita di essere guardato con attenzione.

Carmen racconta di "un paradiso naturale da non perdere in Campania". E continua: "La protagonista è sempre madre natura, che in questo caso ha pensato di farci stropicciare gli occhi creando una scenografia unica. L'umidità del clima ha favorito la crescita di muschi e felci su cui l'acqua scorre dolcemente e si lascia accompagnare al suolo formando dei capelli. Non è l'unica attrazione dell'oasi perché è davvero tutta da scoprire. Il percorso è semplicissimo e adatto a tutti. È presente anche un'area picnic dove potete fare la brace. Siamo a Oasi Capelli di Venere in Cilento, in via Nazionale, Casaletto Spartano (SA)".

LEGGI ANCHE: India, dipendenti pubblici costretti a indossare il casco in ufficio: il motivo è grottesco