India, dipendenti pubblici costretti a indossare il casco in ufficio: il motivo è grottesco

In una popolosa città dell'India, i dipendenti pubblici sono stati costretti a indossare dei caschi da motociclisti mentre sono a lavoro. Il motivo? Provate a immaginare: è più assurdo di quello che pensiate.

A inizio 2023, è avvenuto un sorpasso a suo modo storico: la Cina non è più il paese mondiale con la popolazione più grande. Il suo posto l'ha preso l'India, che attualmente vanta 1.43 miliardi di abitanti, a fronte dei (circa) 1.41 della Cina. In un pianeta sempre più inquinato dove scarseggiano alcune risorse primarie, il fatto che la popolazione mondiale sia in aumento non è necessariamente una buona notizia. Sta di fatto che l'India, molto presto, potrebbe diventare una nuova superpotenza mondiale, almeno per quanto concerne il capitale umano.

Questa nazione, tuttavia, potrà essere anche la più popolosa al mondo, ma nel 2023 deve fare i conti con numerosi problemi che affliggono la vita quotidiana dei cittadini. Milioni di indiani vivono in condizioni di estrema povertà, in città inquinate, dove anche servizi essenziali come sanità, istruzione, acqua potabile e riscaldamento sono negati a una percentuale alta della popolazione. Non è un caso che l'India sia uno dei paesi mondiali che più soffre i cambiamenti climatici: quando arriva una tempesta, molte case si sgretolano come cartapesta e gli occupanti rischiano la vita.

India, i dipendenti comunali costretti a lavorare con il casco

A dimostrazione di come perfino gli edifici pubblici abbiano gravissime carenze strutturali, arriva una notizia riportata dal quotidiano South First. Nella città di Telangana, nel Sud dell'India, tutti i dipendenti comunali che lavorano nell'ufficio dedicato alle politiche dello sviluppo del distretto del Jagtial sono costretti a lavorare indossando caschi da motociclista. Il motivo? I frequenti crolli di detriti dal soffitto. Tutto è iniziato quando uno dei lavoratori è stato colpito da un pezzo di cemento caduto dall'alto, ferendosi gravemente al capo e rischiando danni permamenti al cervello.

Per quanto le immagini appaiano a metà tra il comico e il grottesco, i rischi per i lavoratori sono enormi. Stando a quanto dichiarato da News Nine, il tetto del palazzo che ospita il Mandal Parishad Development Office perde 'pezzi' da circa un anno a causa delle numerose infiltrazioni di acqua piovana. La recente ondata di maltempo ha reso ancora più pericoloso trascorrere parte della propria giornata qui. I dipendenti che lavorano all'interno dell'edificio hanno chiesto a gran voce di essere trasferiti e gli ufficiali di governo del distetto hanno assicurato che la loro richiesta verrà accontentata "presto". Anche perché i caschi da motociclista sicuramente garantiscono protezione, ma non sono di certo la soluzione al problema.

Qui il servizio completo del giornale online:

