Bari, scene surreali dal centro commerciale: "Guardate come trasporta il frigorifero"

A Cassano della Murgia, in provincia di Bari, un uomo è stato fotografato mentre trasportava un frigorifero in maniera molto originale (e a tratti rischiosa). Lo scatto è oggettivamente surreale.

Bari è una delle tante province del Meridione dal potenziale inespresso. Il capoluogo della Puglia ha una posizione strategica nella penisola italica, ma diversi problemi bloccano il suo sviluppo. Gran parte della Puglia possiede testimonianze dell'epoca romana. Molti dei suoi toponimi, non a caso, derivano dal latino, la lingua parlata in quel periodo. Uno di questi è Cassano della Murgia. L'ipotesi più accreditata è che il nome della cittadina provenga dal nome di persona latina Cassius.

Dal momento che in Italia esistono altri sei comuni che contengono la parola 'Cassano' al proprio interno, dal 1862 è stato aggiunto anche "delle Murge", per distinguerlo. Le Murge sono una regione che si estende dalla Puglia (in particolare Bari e Barletta-Andria-Trani) alla Basilicata. Si tratta di rilievi dall'altezza modesta: il più alto arriva a sfiorare i 700 metri. Le montagne vere e proprie, in Puglia, sono una rarità: occupano solo l'1,5% del territorio. Quelle più alte si trovano in provincia di Foggia e appartengono a un subappnino chiamato della Daunia: si tratta del Monte Crispignano (1105 metri sopra il livello del mare) e il Cornacchia (1152).

In provincia di Bari scene surreali

Quando acquistiamo un elettrodomestico ingombrante, come un frigorifero, spesso chiediamo aiuto a una ditta specializzata, affinché lo porti fino a casa. Un uomo residente in provincia di Bari ha portato il suo in un centro commerciale di Cassano delle Murge, a bordo della cabriolet. Probabile, infatti, che non sia un modello nuovo, dal momento che non è contenuto in uno scatolo di cartone. La scena surreale riguarda la modalità di trasporto: l'elettrodomestico si trova sul sedile posteriore di una auto decapottabile, non di certo il mezzo più indicato allo scopo.

La speranza è che la foto sia stata scattata all'arrivo e non alla partenza dell'automobilista. Girare per le strade della provincia di Bari con un grosso frigorifero appoggiato tra i sedli di una cabriolet è estremamente rischioso, per la propria incolumità e quella degli altri automobilisti. Cosa succede se il guidatore finisce con una ruota in una buca? O non vede un dosso? Il rischio di farsi del male o di danneggiare l'elettrodomestico è alto. Su Eccellenze Meridionali vi abbiamo parlato anche di altri trasporti pericolosi: di recente è diventato virale il video di un cittadino di Palermo che trasportava un materasso con il mezzo meno adatto del mondo. Ad alcuni piace rischiare, ma in circostanze del genere si fa fatica a capire il senso.

