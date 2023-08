Palermo, per strada scene surreali: "Guardate questo tizio come trasporta il materasso"

Palermo è una delle città più belle d'Italia. Al contempo, come succede un po' in tutto il paese, è spesso teatro di scene ai limiti dell'assurdo. Su Instagram è diventato virale il video di una ragazza che registra un concittadino mentre trasporta un materasso in maniera davvero singolare.

Palermo è un'eccellenza meridionale a tutti gli effetti. Tutti sanno che è il capoluogo della regione Sicilia, ma quanti sanno l'origine del suo nome? Quasi sicuramente il toponimo Palermo deriva dal termine greco antico "Panormos", traducibile in italiano come "tutto porto". Con ogni probabilità, alcuni secoli fa era usato dai Greci come porto settentrionale di quest'affascinante isola che ha subito pesantemente l'influenza culturale ellenica. La sua posizione al centro del Mediterraneo si rivelerà fondamentale per la sua storia.

Palermo, infatti, è praticamente l'unica città europea che ha un numero così alto di testimonianze arabo-normanne. Due popoli lontani geograficamente e culturalmente hanno dato vita a una mescolanza unica nel suo genere. Non è un caso che l'UNESCO abbia inserito l'architettura arabo-normanna di Palermo tra i patrimoni dell'umanità. Nelle prime fasi di vita del Regno delle Due Sicilie, è stata anche la sua capitale, prima che lo diventasse Napoli. Ad ogni modo, Palermo conservò lo status di capitale dell'isola siciliana fino all'ultimo giorno del Regno, prima dell'Unità d'Italia. Oggi, tuttavia, la città ha perso la centralità che aveva fino a circa duecento anni fa.

Palermo e il trasporto eccezionale del materasso

Sicuramente Palermo non ha l'esclusiva sugli oggetti trasportati in maniera singolare. Abbiamo visto spesso video virali registrati a Roma, Napoli (spessissimo) e altre città italiane. Talvolta erano buffi, altre volte preoccupanti: come non temere per l'incolumità di chi trasporta un enorme specchio su uno scooter? O una bombola di gas, sempre su un motorino 50? I tempi cambiano e sempre più persone guidano i monopattini elettrici. Per le strade di Palermo, una ragazza ha registrato un suo concittadino guidarne uno, utilizzato come mezzo di trasporto per un materasso. Clamoroso il dettaglio del nastro adesivo usato a mo' di cintura di sicurezza:

Un video del genere non poteva non scatenare qualche dibattito. Molti l'hanno presa a ridere, facendo notare come il pilota, nel violare le regole di decenza, abbia provato a rispettare (a modo suo) quelle di sicurezza, usando il nastro adesivo per 'legarsi' al materasso. Immancabili i commenti contro l'autrice del video: "Attaccare chi non rispetta il Codice della Strada mentre si usa il cellulare alla guida, cosa vietata dal Codice della Strada". Un altro utente maledice chi usa i monopattini come mezzi di trasporto: "L'altro giorno ne ho visto spuntare uno da un incrocio, aveva uno scatolo di una televisione più grande del materasso. Mi sono dovuta fermare per lo spavento". Palermo, come tutte le grandi città italiane, è piena di soggetti allergici alle regole.

