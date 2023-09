Islanda, tiktoker prova un bagno pubblico: "Bello e pulito, ma il prezzo è altissimo"

Per gli amanti dei paesaggi incontaminati, delle terre vulcaniche e selvagge, l'Islanda è probabimente il paese più bello del mondo. Tuttavia, questa nazione a metà tra Europa e America ha uno dei costi della vita più alti al mondo. Lo sa bene una tiktoker, che ha pagato una cifra oggettivamente altissima per usufruire di un bagno pubblico.

L'Islanda, come molte delle isole remote, possiede un fascino irrestitibile nei confronti di milioni di persone. Tra paesaggi incontaminati, animali rari e vulcani attivi, è in cima alla lista dei posti da visitare per gli amanti della natura. Tuttavia chi c'è stato ve lo potrà confermare: il costo della vita, per un italiano dal reddito medio, risulta essere estremamente alto. Molto dipende dalle zone in cui si trova, ma a livello generale l'Islanda è un paese molto caro, dagli affitti al cibo, passando per l'intrattenimento.

In virtù della sua posizione isolata, del suo clima freddo e di altri fattori, fare la spesa in Islanda può risultare molto caro, soprattutto se si acquistano prodotti importati. Un'altissima percentuale della frutta e della verdura che si trova nei supermercati, infatti, è coltivata altrove e questo fa ulteriormente lievitare i prezzi. Va da sé che anche mangiare al ristorante tutti i giorni sia proibitivo per un turista, soprattutto se si ordinano piatti non locali. Un altro bene che scarseggia qui è la benzina: il prezzo è alto e al contempo il trasporto pubblico è limitato. Insomma, l'Islanda è sì una terra affascinante, dove non mancano però le criticità.

Islanda, il bagno pubblico è un salasso: "Non ne vale la pena"

In Italia, il prezzo medio per accedere a un bagno pubblico all'interno di una stazione ferrovaria, oscilla tra 0.50 e 1€. Quanto potrà mai costare in una delle nazioni con il costo della vita più caro al mondo? Ce lo dice la tiktoker sophiaxverde. Il video inizia con il banalissimo gesto del segno della V davanti lo specchio accompagnato da un finto sorriso. Subito dopo Sophia mostra il momento del pagamento con carta di credito. Il prezzo? 2€ a persona. Dato che il clickbait non esiste solo su questo sito ma anche su TikTok, l'autrice del video scrive 4 per catturare l'attenzione, ma non specifica che è il prezzo pagato per lei e per il fidanzato.

Il bagno, per quanto piccolo, sembra bello, pulito e dotato di tutto il necessario. Dopo aver espletato i propri bisogni, la tiktoker e il fidanzato salgono su una terrazza, da cui si può godere di un paesaggio brullo. "Vale la pena spendere 4€? No. Almeno è stata un'esperienza", conclude la tiktoker. Come detto, in molti bagni pubblici italiani, si paga 1€ per l'utilizzo. Quello che si vede nel video è situato in un angolo dell'Islanda dove non sembrano esserci abitazioni o in generale edifici nei dintorni. Considerando il prezzo della vita sull'isola e la sua posizione isolata, 2€ è un prezzo ragionevole, ma alto per chi non vive e lavora qui. Non sorprende come molti europei scrivano: "Io l'avrei fatta nei paraggi. Chi ti vedrà mai?".

