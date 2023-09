Palma di Maiorca, italiana in vacanza mostra lo scontrino: "Quanto ho pagato per un ombrellone e due lettini al lido"

Palma di Maiorca, lo scontrino al lido mostrato da una donna italiana rivela la spesa per un ombrellone e due lettini

Palma di Maiorca, la capitale delle Isole Baleari in Spagna, è una destinazione turistica affascinante che offre una vasta gamma di attrazioni per i visitatori. Questa città, situata sull'isola di Maiorca nel Mar Mediterraneo, è rinomata per il suo ricco patrimonio storico, le sue spiagge spettacolari e la sua vivace scena culturale. Una delle attrazioni più iconiche qui è la Cattedrale di Santa Maria di Palma, comunemente chiamata "La Seu". Questo capolavoro dell'architettura gotica è noto per la sua imponente facciata, le sue vetrate colorate e il suo affascinante chiostro. È una tappa imperdibile per chi visita la località.

Il Palazzo Reale di Almudaina, situato vicino alla cattedrale, è un altro luogo di grande interesse. Questo palazzo reale, con le sue sale riccamente decorate, offre uno sguardo nella storia regale di Maiorca ed è circondato da splendidi giardini con vista panoramica sul mare. Il Castello di Bellver, una fortezza circolare del XIV secolo, è un altro sito storico notevole. Ospita il Museo di Storia di Palma, che presenta una vasta collezione di opere d'arte e oggetti interessanti. Ma la destinazione turistica è anche famosa per il suo centro storico, con le sue strade strette e tortuose, le piazze pittoresche e le case con facciate di pietra arenaria. Passeggiare per il quartiere antico, noto come "Casco Antiguo", è un'esperienza affascinante, con negozi, caffè e ristoranti che invitano a esplorare.

La cultura è una parte fondamentale di Palma, con numerosi musei, gallerie d'arte e teatri. Il Museo Es Baluard d'Art Modern i Contemporani è una tappa importante per gli amanti dell'arte moderna, mentre il Teatro Principal offre spettacoli teatrali e musicali di alta qualità. La gastronomia della città, inoltre, è una delizia per il palato, con una cucina basata su ingredienti freschi e locali. I ristoranti qui offrono una vasta gamma di piatti, dai frutti di mare alle specialità tradizionali spagnole. Eppure sono le spiagge a Palma ad essere spettacolari, con sabbia dorata e acque cristalline. Ma quanto costano?

Palma di Maiorca, ecco lo scontrino di un'italiana in vacanza: "Per il lido si spendono..."

La spiaggia di Playa de Palma è una delle più popolari ed è ideale per il nuoto e il relax al sole. Altre spiagge, come Cala Major e Illetas, offrono un ambiente più tranquillo. Qualsiasi sia la riva presa in considerazione in questa destinazione spagnola, però, non si sbaglia. E anche i prezzi sono notevolmente inferiori rispetto ai lidi italiani. A testimonianza di ciò, una turista italiana su Twitter ha pubblicato uno scontrino per un ombrellone e due lettini.

"13,50 euro per due lettini di fronte al mare blu di Palma di Maiorca con ombrellone e spiaggia finissima. Un paradiso a poco prezzo e ti ringraziano pure", scrive la donna mostrando lo scontrino sul quale effettivamente si spendono 4,50 euro a pezzo (ombrellone + 2 lettini) e soprattutto appare un ringraziamento (Gracias por su visita). E voi? Vi sareste mai aspettati prezzi così stracciati in alta stagione?

LEGGI ANCHE: India, dipendenti pubblici costretti a indossare il casco in ufficio: il motivo è grottesco