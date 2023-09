Porto Cesareo, va al ristorante di pesce e mostra lo scontrino: "Quanto abbiamo speso in tre"

Tre persone vanno in un ristorante di pesce a Porto Cesareo e pubblicano sui social lo scontrino: ecco a quanto è ammontata la spesa

Porto Cesareo, una splendida località balneare situata nel cuore del Salento, nella regione della Puglia, è una destinazione che offre una vasta gamma di attrazioni culinarie che deliziano i visitatori con i sapori autentici del Mediterraneo. La cucina locale è famosa per la sua semplicità, l'uso di ingredienti di alta qualità e il rispetto delle tradizioni culinarie. Uno dei piatti più emblematici della zona è il "riso, patate e cozze". Questa pietanza raffinata è preparata con riso, patate, cozze fresche e pomodoro, insaporito con aglio, prezzemolo e pepe nero. La combinazione di ingredienti crea un sapore unico che cattura l'essenza del mare e della terra.

Le "orecchiette" sono una pasta tipica della Puglia, e a Porto Cesareo si possono gustare in una varietà di salse come quella di pomodoro o di cavolfiore, oppure con le cime di rapa o le cozze, creando piatti deliziosi e appaganti. Porto Cesareo è situata lungo la costa, ed è quindi famosa per il suo pesce fresco. Il "pesce grigliato" è una scelta popolare tra i visitatori: gamberi, calamari, spigole e triglie sono cucinati sulla griglia e conditi con olio d'oliva, limone e erbe aromatiche. La "frittura di paranza" è un altro piatto di mare amato in zona e comprende una varietà di piccoli pesci pescati localmente, come sardine, alici e gamberetti, che sono ricoperti di pastella e fritti fino a diventare dorati e croccanti.

La cucina locale è anche famosa per i suoi "panzerotti." Questi piccoli calzoni fritti sono ripieni di mozzarella, pomodoro e basilico, e sono una prelibatezza da gustare come spuntino o antipasto. Per quanto riguarda i dolci, la Puglia offre una vasta gamma di delizie. Il "pasticiotto", ad esempio, è una piccola crostata ripiena di crema pasticcera o marmellata, mentre le "cartellate" sono dei biscotti fatti con pasta di vino cotto e ricoperti di miele e cannella. Porto Cesareo è circondata pure da vigneti che producono vini locali di alta qualità, tra cui il "Negroamaro" e il "Primitivo", rossi, robusti e perfetti per accompagnare i piatti locali. Ma quanto si spende per mangiare in zona?

Porto Cesareo, va a cena in un locale di pesce e mostra lo scontrino: ecco quanto ha speso

In conclusione, Porto Cesareo è una destinazione culinaria ideale per chi cerca autentiche esperienze gastronomiche italiane con un'accentuata enfasi sui sapori del mare. Le attrazioni culinarie della regione, caratterizzate dalla qualità degli ingredienti e dalla passione per la cucina, permettono ai visitatori di assaporare la ricchezza dei gusti locali e scoprire la cultura gastronomica della Puglia. Per quanto concerne i costi per esperienze simili, dipendono da dove si fanno e da cosa si mangia.

Su Facebook, in un gruppo pubblico dedicato alle recensioni di ristoranti, ad esempio, è comparso uno scontrino che per una cena di pesce per tre persone segna una spesa di 100,50 euro. L'ordine effettuato è stato composto da un'insalata di mare, due porzioni di cozze crude e una di cozze gratinate, alici marinate, squadretti a vongole, squadretti ai frutti di mare, risotto alla pescatora, una frittura di calamari e gamberi, una porzione di patatine fritte, una bottiglia di acqua frizzante, una di Vermentino, una di un altro vino bianco e frizzante e un cestino di pane.

