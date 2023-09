La piccola papera ama il suo amico Labrador: quello che fa quando sono costretti ad allontanarsi è tenerissimo

Una piccola papera deve volere davvero molto bene al suo amico Labrador: lo dimostrano queste immagini per le quali avrete bisogno dei fazzoletti!

Le interazioni tra una papera e un cane docile come il Labrador possono essere affascinanti e, in vari casi, molto positive. Sia le papere che i cani sono animali sociali, e le loro personalità tranquille e amichevoli spesso facilitano una relazione armoniosa. I volatili in questione sono creature molto curiose per natura, e la loro presenza può suscitare l'interesse di un cucciolo. Allo stesso tempo, questi ultimi sono noti per il loro desiderio di esplorare l'ambiente che li circonda. Tale reciproco interesse può essere un punto di partenza per la creazione di legami tra i due.

Molte papere, soprattutto se domestiche, amano giocare. Possono inseguire una palla o nuotare nell'acqua. Questo tipo di comportamento ludico può attrarre il cane, che potrebbe essere interessato a partecipare al gioco o a guardare con interesse. I Labrador, in particolare, sono noti per la loro natura amichevole. Sono spesso ben adattati alla convivenza con altri animali domestici, come gatti e conigli. Questa stessa disposizione pacifica può rendere più agevoli le interazioni con una papera, a patto che il cane sia stato educato in modo appropriato a socializzare con altri animali.

I Labrador sono intelligenti e possono essere addestrati in modo da rispettare i comandi di base. Questo è importante per garantire che le interazioni tra il cane e la papera siano sicure e positive. Ad esempio, il quattrozampe può essere istruito a non inseguire o a non disturbare il volatile durante il suo riposo. Chiaramente, anche se il cane e la papera sembrano andare d'accordo, è sempre consigliabile supervisionare le loro interazioni, specialmente all'inizio. Anche i cuccioli docili possono avere istinti predatori, quindi è importante essere cauti e intervenire se necessario per garantire la sicurezza di entrambe le creature. Eppure, in alcune circostanze, come quella esaminata oggi, sembra che tra i due animali vi sia solo tanto amore...

Un cucciolo di papera e uno di Labrador sono amici per la pelle: quello che fa lei per lui è dolcissimo

Come anticipato, le interazioni tra una papera e un Labrador docile possono essere gratificanti e piene di affetto reciproco. È questo il caso esposto oggi, in base a un video pubblicato qualche ora fa su TikTok da Sweet Pet Oasis (@goldensun_pet). Nel filmato si vede all'inizio una tartaruga che cammina verso quello che parrebbe uno stagno. Una piccola papera è posizionata sul suo guscio 'cavalcandola' a tutti gli effetti e si lascia trascinare in acqua, davanti agli occhi di un cucciolo di Labrador.

Ma la papera non sembra essere intenzionata a stare a lungo lontano dal suo amico a quattro zampe. E così si tuffa in acqua fino a raggiungerlo a riva, dopodiché s'inserisce tra le sue zampette per abbracciarlo forte. Il cane pare gradire il momento, segno del fatto che tra i due si è istaurata un'amicizia profonda. Nel guardare questo video è impossibile non piangere!

