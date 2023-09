"Ho già cucinato per la cenone di Natale: vi spiego perché", l'idea di una madre e casalinga

L'autunno è da poco iniziato e c'è già chi pensa al Natale. Proprio così: una donna ha conquistato il popolo del web ammettendo di aver già provveduto a cucinare per il cenone del 24 dicembre.

Molti, con una punta di cinismo, sostengono che il Natale sia bello solo quando si è bambini. Di sicuro, con il passare degli anni 9 adulti su 10 non avvertono più come un tempo lo spirito natalizio. È altrettanto vero che quello natalizio è un periodo in cui si tende ad uscire di più, a stare in compagnia con amici e parenti e, in generale, a festeggiare. Alcune persone lo trovano stressante, soprattutto coloro che devono far sì che non manchi una delle cose più importanti in assoluto: il cibo.

Chi è incaricato di cucinare per il cenone sa che deve anche recarsi a fare la spesa e a prepararne molto di più rispetto al normale, dato che si scelgono molti piatti 'complessi' e quasi sempre i commensali sono in doppia cifra. Qualcuno, per questo motivo, cerca di anticiparsi una parte del lavoro a partire dal 20 dicembre, magari tagliando le verdure, preparando dolci dalla facile conservazione e via discorrendo. Una donna ha portato quest'abitudine al livello più che successivo, annunciando di aver già preparato gran parte della cena di Natale a fine settembre.

Il cenone di Natale? È già 'pronto' a settembre

Il suo nome è Tahnee Beck, madre di due bambini, ed è residente nel Regno Unito. Come riporta The Mirror, la donna ha già preparato "numerosi" piatti del cenone di Natale, con circa 90 giorni di anticipo. Quando le viene chiesto perché l'abbia fatto, risponde che può godersi la serata con if amiliari, anziché trascorrere ore in cucina. Ma non solo: "Amo il Natale, ma in passato è successo che non mi godessi i giorni perché impegnata in cucina. Da qualche anno mi anticipo. E poi in quel periodo i prezzi del cibo sono più alti: in questo modo riesco anche a risparmiare".

La 33enne residente a Norfolk ha ammesso di aver iniziato il 16 settembre. Attualmente ha già preparato tutta la cena del 24 dicembre, la torta di Natale e le verdure per il pranzo del 25. Più precisamente, ha cucinato e congelato le polpette con salsa agrodolce, vari dolci e il ripieno per alcuni piatti di carne. Sua madre le ha lasciato un libro stampato negli anni '70 intitolato: 'Freezing for Christmas', in cui ci sono varie ricette vintage, tutte adatte per chi ha necessità di congelare il cibo. "Quando arriverà, mi godrò appieno il Natale senza lo stress di passare la giornata intera in cucina", ha dichiarato. Se la 33enne è felice in questo modo, chi siamo noi per criticarla?

