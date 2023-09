Basilicata, prendono un filetto di maiale, un arrosto misto, due insalate e acqua: "Ecco lo scontrino del ristorante a Lauria"

Basilicata, vanno al ristorante e ordinano un filetto di maiale e un arrosto misto con insalate accompagnando il tutto con una bottiglia d'acqua: ecco quanto hanno speso in base allo scontrino

Lauria, un affascinante comune situato nella regione della Basilicata, è una destinazione che offre una ricca varietà di attrazioni culinarie che catturano l'essenza della cucina locale. Essa è caratterizzata dalla semplicità, dall'uso di ingredienti freschi e genuini, e da un'attenzione particolare per i sapori autentici. Uno dei piatti più emblematici qui è la "lucanica". Questa salsiccia fresca, spesso preparata con carne di maiale e pepe nero, è molto amata in zona. È solitamente arrostita o grigliata, donando un sapore ricco e succulento che la rende una delizia per i palati.

Un altro piatto tradizionale sono le "lagane e ceci". Le lagane sono delle tagliatelle fatte in casa, servite con una salsa ricca a base di legumi, pomodori, aglio e olio d'oliva. Tale pietanza è un esempio perfetto della cucina casalinga locale, che si concentra sull'uso di ingredienti semplici ma gustosi. Lauria e l'intera regione della Basilicata sono rinomate per la produzione di olio d'oliva extravergine di alta qualità. Questo è apprezzato per il suo sapore fruttato e aromatico. È molte volte utilizzato come condimento per insalate fresche, piatti di pasta e carne alla griglia.

Un formaggio tipico di Lauria e della Basilicata invece è quello di pecora stagionato, con un sapore deciso: può essere gustato da solo o accompagnato da miele o marmellate locali per creare un'esperienza culinaria autentica. Per quanto riguarda i dolci, la Basilicata offre una varietà di prelibatezze. Il "pepatello" è una delle specialità locali, un dolce tradizionale a base di miele, mandorle e noci. La "frutta martorana" è un'altra delizia, preparata con pasta di mandorla modellata a forma di frutta e colorata a mano. La regione, infine, è anche conosciuta per i suoi vini, tra cui l'"Aglianico del Vulture", un rosso robusto e tannico. Non mancano però anche vini bianchi freschi e aromatici, come il "Greco di Bianco". Ma quanto si spende per deliziarsi così il palato?

Basilicata, vanno al ristorante a Lauria e mostrano quanto hanno speso: "Ecco lo scontrino"

In conclusione, Lauria è una destinazione culinaria ideale per chi desidera esplorare la cucina tradizionale italiana. Il cibo della regione, caratterizzato dalla qualità degli ingredienti e dalla passione per la cucina, permette ai visitatori di assaporare i gusti genuini e scoprire la ricca cultura gastronomica della Basilicata. Per mangiare tutto ciò esistono tanti locali, a prezzi che variano al variare di piatti e 'location'.

Per esempio, su Facebook un utente - di cui non sarà fatto nome per privacy, ha mostrato su un gruppo pubblico uno scontrino di un ristorante a Lauria che per due persone segna 29,50 euro. L'ordine effettuato, come anticipato, è stato composto da: un filetto di carne di maiale, un arrosto misto, un'insalata verde, un'insalata mista e una bottiglia d'acqua.

