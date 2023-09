Marche, mette una fototrappola nel boschetto vicino casa e riprende tre bellissimi animali notturni

Le Marche sono una delle regioni italiane con la fauna più ricca e diversificata. Una persona residente in provincia di Pesaro Urbino che vive a ridosso di un boschetto ha piazzato una fototrappola per registrare quali animali spuntano nel cuore della notte.

Gli amanti della natura troveranno tanti motivi di interesse per visitare la regione Marche. Parlando di fauna, in quest'angolo della penisola è possibile trovare (tra gli altri) animali come il capriolo, il cinghiale, il daino, l'istrice. Per quanto riguarda gli uccelli, è certa la presenza dell'aquila reale, lo sparviero, il luì piccolo e la poiana. Nelle Marche c'è una popolazione relativamente grande di lupi, che meritano una menzione speciale per via di quanto successo nel passato recente.

Il Lupo dell'Appennino, infatti, era a un passo dall'estinzione alla fine degli anni '60. Nel 1971, vista la situazione emergenziale, diventò razza protetta; questa misura si è rivelata fondamentale: negli ultimi cinquant'anni, la sua popolazione è aumentata, soprattuto in Marche, Abruzzo, Calabria e Lucania. Stando agli ultimi dati, esistono tra i 500 e i 600 esemplari in tutta Italia, sebbene il numero reale potrebbe essere più alto. Una cifra sicuramente non altissima, ma che è destinata a crescere vista l'accresciuta sensibilità sul tema. Forse proprio nella speranza di fotografarne uno, un uomo residente in provincia di Pesaro Urbino ha piazzato una fototrappola in un boschetto vicino casa sua, che si attiva ad ogni movimento di esseri viventi. Vediamo cos'ha scoperto.

Marche, ecco il popolo (animale) della notte

Chi frequenta abitualmente le discoteche fa parte del cosiddetto "popolo della notte". Gli animali di certo non vanno a ballare la sera, ma spesso escono in cerca di prede facili, approfittando del buio e della minore attenzione di alcuni animali che possono diventare la loro cena. Purtroppo la speranza di catturare in foto il lupo è rimasta tale, ma il proprietario della fototrappola ha visto tre animali notturni bellissimi: una volpe (non era propriamente notte), un tasso e due istrici:

Il video è stato molto apprezzato dagli utenti di TikTok. Alcuni hanno scritto di voler 'imitare' l'autore del video e acquistare un oggetto simile per riprendere quello che succede di notte nei pressi delle loro abitazioni. Inoltre a chi gli chiedeva in quale angolo preciso delle Marche si trovasse, l'utente @avalo.94 ha risposto che è nell'entroterra Pesarese, vicino Fossombrone. "Meglio loro che le macchine", ha ribadito a chi ha fatto ironia sul 'traffico' che si va a creare in quell'angolo del Pesarese. A chi gli chiede del lupo, risponde che la presenza nella sua zona è certa, ma che finora non gli è mai capitato di riprenderlo. Sicuramente è un animale bello da vedere, ma dal momento che pochi anni fa risultava pressoché estinto, forse è meglio che rimanga lontano dagli esseri umani.

