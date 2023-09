Saint Louis, turista allo zoo mostra i pinguini pronti a mangiare: quello che fa uno di loro lascia senza parole

Saint Louis, una turista riprende con il cellulare i pinguini che entrano in una stanza per mangiare: uno di loro però si stacca dal gruppo e fa qualcosa di incredibile

Lo zoo di Saint Louis in Missouri, è uno dei principali zoo degli Stati Uniti e offre un'esperienza straordinaria per i visitatori di tutte le età. Il parco zoologico ospita una vasta gamma di animali provenienti da tutto il mondo, ma uno dei suoi punti di forza è sicuramente la sua straordinaria collezione di pinguini. Essi sono tra gli animali più amati dai visitatori. Questi uccelli marini sono noti per la loro natura giocosa e per il loro aspetto adorabile. Lo zoo in questione è sede di varie specie della creatura in questione, ma tra le più popolari ci sono i pinguini di Humboldt, i pinguini del Capo e i pinguini macaroni.

I pinguini di Humboldt, originari delle coste del Perù e del Cile, sono noti per il loro piumaggio bianco e nero e le loro zampe rosa. Questi pinguini sono altamente sociali e sono spesso visti interagire tra di loro nel loro habitat. Gli spettatori possono osservarli mentre nuotano grazie alle finestre panoramiche dell'habitat sottomarino, che offre una vista eccezionale della loro grazia in acqua. I pinguini del Capo, originari dell'Africa meridionale, invece sono caratterizzati da un piumaggio nero, bianco e giallo intorno agli occhi. Anche loro possono essere osservati mentre nuotano e si tuffano nell'acqua in modo aggraziato. Gli spettatori possono imparare di più sulla vita di questi pinguini grazie alle informazioni fornite dai custodi dello zoo durante le sessioni educative.

I pinguini macaroni sono noti, invece, per il loro caratteristico copricapo di penne gialle. Questi sono tra i più energetici e simpatici del gruppo. Possono essere visti mentre si godono le interazioni tra loro e mentre si alimentano. In effetti, uno dei momenti più emozionanti per i visitatori dello zoo di Saint Louis è l'orario dei pasti dei pinguini. Durante queste sessioni, i custodi del parco danno da mangiare agli animali e forniscono spiegazioni dettagliate sulla biologia e il comportamento di queste affascinanti creature. Proprio in tale momento è avvenuto qualcosa di straordinario ed esilarante ripreso dalle telecamere di una turista in visita.

Saint Louis, turista filma i pinguini nell'ora del pasto: ecco cosa fa uno di essi

In conclusione, lo zoo di Saint Louis è una destinazione straordinaria per gli amanti degli animali e offre un'opportunità unica di osservare da vicino e imparare su una vasta gamma di specie, compresi i carismatici pinguini. La presenza di questi affascinanti uccelli marini offre una connessione speciale tra il pubblico e il mondo naturale, incoraggiando la conservazione e la cura delle specie minacciate. Nonostante si possa essere abituati a vederli anche in altri luoghi, di certo osservarli in circostanze simili è unico. Lo ha scoperto una turista nota come @bitchy.kay99 su TikTok.

Proprio lei ha filmato il momento in cui un'operatrice dello zoo ha fatto entrare il gruppo di pinguini per il pasto. Gli uccelli marini si sono disposti in una sorta di 'gerarchia' accanto al secchio, pronti per nutrirsi. Tutti tranne uno che, invece di seguire la fila e andare in posizione si è staccato dagli altri, si è avvicinato alla turista con il cellulare e ha alzato il mento come per farsi osservare meglio. Dopodiché, si è allungato con il becco verso la mano della donna per essere accarezzato e di nuovo ha riportato la testa in sù fieramente.

LEGGI ANCHE: Meteo, ecco la presentatrice più bella del mondo: lo dimostra la foto in costume