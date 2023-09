Meteo, ecco la presentatrice più bella del mondo: lo dimostra la foto in costume

Tutti seguono il meteo, tra app e televisione. Spesso le presentatrici sono ragazze belle e giovani, con scarse competenze in fisica, ma con un fisico perfetto. Ecco qual è, secondo il popolo del web, la più bella di tutte.

Oggi Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 87 anni. Nato a Milano il 29 settembre del 1936, è venuto a mancare lo scorso 12 giugno. Nei lunghi speciali televisivi dedicati alla sua memoria, è stato ripetuto più volte che l'imprenditore diventato politico ha "cambiato la televisione italiana". Una cosa è certa: in Rai, le 'meteorine' non si erano mai viste. Per tenere alta l'attenzione del pubblico durante le previsioni del tempo, sui canali Mediaset si pensò di intodurre la figura della 'meteorina', una crasi tra 'meteo' e 'velina', altra figura professionale che esiste solo nella tv fondata da Silvio Berlusconi.

I tempi sono cambiati e in Italia si continuano a scegliere belle ragazze e belle donne come presentatrici delle previsioni meteo, ma è raro che appaiano poco vestite come le meteorine di inizio millennio. Oggi quasi tutti consultano le previsioni sul proprio cellulare e il meteo, in televisione, non ha grandi spazi. Quasi sempre se ne parla nei telegiornali con servizi appositi, oppure c'è una breve striscia dopo i tg. All'estero, tuttavia, ci sono alcune televisioni che mettono vere e proprie modelle a presentare questo tipo di trasmissioni.

Meteo, la presentatrice più bella del mondo è messicana

In Messico, ad esempio, sono tutti pazzi per Yanet Garcia. Presentatrice, modella e influencer, ha un profilo Instagram attualmente seguito da 15 milioni di persone. Qui condivide i suoi momenti di gioia, ma anche quelli di lavoro e in palestra. Tra i tanti scatti postati sui social, non possono mancare quelli in costume. Proprio il suo fisico perfetto e abbondante al punto giusto ha conquistato il pubblico maschile di Instagram. La sua bellezza, chiaramente, è stata notata anche al di fuori del Messico. Ecco due degli scatti recenti con più 'Mi piace':

Come spesso accade in contesti simili, alcuni adulatori della presentatrice le hanno chiesto di sposarla. Non sappiamo se la diretta interessata leggerà mai suddetto commento, ma almeno il soldato ci ha provato. Nell'ultimo post Instagram Yanet Garcia ha dichiarato di essere una donna "forte e indipendente" che non si lascia definire dalle aspettative della società. Assolutamente no. La società non si aspetta certo che una ragazza con questo fisico posti ogni giorno foto che mettono in risalto le sue curve e non si aspetta nemmeno che si iscriva a quel sito che inizia per Only e finisce per Fans, come ha fatto la presentatrice nella primavera del 2021.

LEGGI ANCHE: Bill Gates, la figlia Phoebe è probabilmente la 20enne più bella del mondo: eccola in costume