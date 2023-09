Bill Gates, la figlia Phoebe è probabilmente la 20enne più bella del mondo: eccola in costume

Bill Gates è uno degli esseri umani non appartenente al mondo dello spettacolo più famosi al mondo. Dalla (ex) moglie Melinda, ha avuto tre figli. Phoebe, 20 anni, è una delle ragazze più belle del mondo.

Una percentuale altissima di italiani ha posseduto, possiede, ha usato o usa un computer che funziona con sistema operativo Microsoft Windows. Il co-fondatore della Microsoft si chiama Bill Gates ed è uno degli uomini non appartenenti al mondo dello spettacolo più famosi al mondo. Nato nel 1955 a Seattle in una famiglia benestante, Gates si è interessato fin da bambino alla tecnologia e alla programmazione. Dopo un breve periodo come studente presso l'Università di Harvard, ha abbandonato gli studi per continuare da autodidatta.

Nel 1975 ha co-fondato Microsoft insieme all'amico di sempre Paul Allen. Nel giro di pochi anni, il successo dell'azienda è stato planetario e, non a caso, per diversi anni Bill Gates è stato l'uomo più ricco al mondo. Nel 1994, l'imprenditore ha sposato Melinda French, da cui avrà tre figli (due femmine e un maschio). Piuttosto a sorpresa, nel 2021 la coppia ha annunciato la propria separazione dopo oltre trent'anni di legame sentimentale. Nei venti anni precedenti i due avevano lavorato soprattutto per promuovere opere di filantropia attraverso la fondazione benefica che porta il loro nome, la Bill & Melinda Gates Foundation.

Bill Gates, la figlia Phoebe è probabilmente la 20enne più bella del mondo

La primogenita di Bill e Melinda Gates si chiama Jennifer ed è nata nel 1996; tre anni dopo è nato suo fratello Rory John e nel 2002 è venuta al mondo Phoebe, terza e ultima figlia della coppia. La ragazza è nata il 14 settembre. Su Instagram vanta 312.000 follower e nella biografia sostiene di interessarsi di benessere femminile e moda. A colpire è il suo aspetto esteriore: è, oggettivamente parlando, una bellissima ragazza. Ecco una foto del suo volto, ai limiti della perfezione:

Come ci insegnano i vecchi saggi, per poter giudicare la bellezza complessiva di una ragazza, bisogna guardarla in costume, dal momento che i vestiti possono nascondere tanto.

Prova costume superata? Secondo noi sì e anche con il massimo dei voti. Possiamo dire di trovarci davanti a una delle 20enni più belle al mondo. La sorella maggiore, che ha sette anni in più di lei, ha un aspetto piuttosto diverso ed è una studentessa di medicina. Alcuni mesi fa è diventata madre e si è sposata, aggiungendo il cognome del marito al suo: su Instagram, infatti, si chiama Jenn Gates Nassar. I loro genitori sembravano una coppia inossidabile, ma nel 2021 hanno annunciato la propria separazione. Nel 2023, secondo i siti di gossip americani, Bill Gates starebbe frequentando Paula Hurd, a sua volta una filantropa.

