Scoiattolo si avvicina all'uomo per avere altro cibo, ma non lo ottiene e si vendica così: quante sberle!

In un parco di Torino uno scoiattolo si è avvicinato a un uomo in cerca di cibo, ma dopo che quest'ultimo ha negato altre nocciole all'animale, quest'ultimo l'ha preso letteralmente a sberle

L'interazione tra gli esseri umani e gli scoiattoli può variare a seconda dell'ambiente in cui si trovano gli scoiattoli e del comportamento degli esseri umani nei loro confronti. In generale, questi roditori sono animali selvatici, pertanto bisognerebbe prestare sempre cautela: possono essere timidi o territoriali. Non ci si dovrebbe mai avvicinare troppo a uno scoiattolo o cercare di toccarlo, poiché potrebbero sentirsi minacciati e potenzialmente mordere o graffiare per autodifesa.

Di certo sono creature affascinanti da osservare nella natura. Molte persone trovano piacevole vederli mentre si arrampicano sugli alberi, saltano o cercano cibo. In alcuni parchi o zone frequentate dagli esseri umani, poi, gli scoiattoli potrebbero avvicinarsi alle persone in cerca di cibo. Questo può accadere se gli animali sono stati abituati a ricevere alimenti dagli umani, il che può essere problematico perché li rende dipendenti dall'uomo e può alterare il loro comportamento naturale. Ad ogni modo, se si desidera offrire cibo a questi roditori così particolari, occorre fornire loro cose sane e appropriate come semi, noci o frutta, piuttosto che altro. Inoltre, bisogna rispettare le regole del luogo in cui ci si trova: in alcuni parchi o aree protette potrebbe essere vietato alimentare creature.

In generale, è fondamentale rispettare la natura selvatica degli scoiattoli e degli altri animali selvatici. L'interazione con essi dovrebbe essere osservativa e non invadente, al fine di mantenere l'equilibrio naturale e il benessere degli stessi. Ma se sono loro che vengono a cercare noi?

Scoiattolo prende a sberle un uomo che rifiuta di dargli altro cibo: il video esilarante

Ci spostiamo a Torino, una delle città più vivibili d'Italia. Proprio qui, al parco, un ragazzo noto sui social come @maury_lx e amante degli animali, si è imbattuto in uno scoiattolo un tantino antipatico. "Oggi vi presento lo scoiattolo più scassap***e del parco", ha esordito su TikTok il giovane, mostrando le immagini di uno dei roditori di cui abbiamo ampiamente parlato sopra, intento a rovistare nel suo zaino alla ricerca di cibo. "Gli ho già dato 5 nocciole, ma niente", continua a parlare, mostrando l'animale che si agita tra lui e la borsa e che si becca qualche rimprovero del tipo "È già il secondo zaino che mi rompi".

Mentre il giovane TikToker parla di un altro scoiattolo con cui invece ha un rapporto bellissimo - Mr. Squeezy, sembra che il roditore sia particolarmente infastidito (è geloso o semplicemente vuole altro cibo? Chi può dirlo). Così comincia a prendere l'uomo letteralmente a sberle! Il video sulla piattaforma cinese ha già oltre 100mila like e tantissimi commenti di persone innamorate dell'esserino. E voi da che parte state?

