Un gatto insegue un topo in casa a notte fonda: quando lo acciuffa invece di mangiarlo, compie un gesto inaspettato

Un gatto dopo aver inseguito e acciuffato un topo non lo mangia, ma inizia a fare qualcosa di strano con lui: il gesto singolare cattura l'attenzione del popolo di TikTok

L'inimicizia tra gatti e topi è un comportamento naturale e istintivo, basato sulla loro posizione nella catena alimentare. I gatti sono predatori carnivori, mentre i topi sono una delle loro prede più comuni nella natura. I felini, quando vedono i sorci, si avvicinano silenziosamente ad essi, sfruttando il loro agguato e la loro velocità per catturarli. D'altra parte essi sono cacciatori molto abili e possono catturare qualsiasi animale con facilità. In alcuni casi, specialmente se il micio è ben nutrito o vive in un ambiente domestico, potrebbe cacciare i ratti solo per divertimento o come forma di gioco. Questa è una manifestazione del loro istinto di caccia, anche se il cibo non è necessariamente l'obiettivo finale.

Nei casi in cui topi si avvicinano alla casa del gatto, questo può reagire in modo difensivo e provare a catturarli per tenere lontani intrusi oppure per portarli a casa come "doni" per i loro proprietari. Questo comportamento da un punto di vista umano può sembrare un po' spiacevole. Bisogna notare che se il felino cattura un ratto selvatico, potrebbe essere esposto a parassiti o malattie trasmesse dall'animale catturato. Inoltre, alcuni sorci possono essere avvelenati da sostanze tossiche e fare più male che bene al micio. Ma in questo video che vede protagonisti i due animali in questione che succede?

Gatto gioca con il topo, ma decide di non mangiarlo: il gesto nei confronti del sorcio è il più divertente di sempre

Sin dai tempi di Tom e Jerry, la narrazione diffusa è sempre stata quella per cui il gatto tentava di acciuffare il topo per mangiarlo (anche se poi risultava 'troppo buono' davvero per volerlo e per farlo). In realtà, come ampiamente anticipato sopra, non è sempre così. Infatti, spesso, i felini vogliono solo giocare. È questo il caso di un video pubblicato dalla pagina TikTok @pubity poche ore fa e già pieno di like e commenti. All'interno del filmato si vede un micio che si accorge di un topino in casa e lo insegue fino a quando riesce a bloccarlo.

Il topo, se inizialmente è terrorizzato, dopo un po' si accorge delle 'buone intenzioni' del gatto e si ferma. Il micio, in maniera sorprendente, allunga una zampa verso l'altro come se volesse dargli una simpatica pacca sulla spalla. Il topo però ancora non si fida e fa un balzo all'indietro rendendo la scena davvero comica. Insomma, se dovessero servire due attori protagonisti per il tanto di moda live-action su Tom e Jerry, abbiamo già trovato i protagonisti. Non trovate che questi due esemplari siano perfetti?

