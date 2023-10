Arena Suzuki, lo share del programma di Amadeus cala a picco nell'ultima puntata: "Non ha funzionato perché..."

Arena Suzuki, il programma musicale condotto da Amadeus direttamente dall'Arena di Verona registra uno share inferiore anche alle prime due puntate: ecco perché

Uno di quegli show che i nostalgici attendono quasi più del Natale è Arena Suzuki. Trattasi di un evento musicale all'interno del quale si esplorano le canzoni che hanno fatto la storia della musica, dagli anni 60 ai 2000. In tal modo, il presentatore Amadeus - che ha brillantemente condotto tutte e tre le edizioni sino ad ora andate in onda, porta in scena quello che per molti è solo un lontano ricordo. D'altra parte il potere delle canzoni è proprio questo: far rivivere esperienze di un tempo collegate a quella determinata musica, dalle serate in discoteca a quelle passate a casa nella disperazione di un amore finito.

Insomma, Arena Suzuki ha tutte le carte in regola per funzionare e così è stato per le edizioni 2021 e 2022 che hanno fatto collezionare alla Rai - perché il programma è andato in onda ieri sera su Rai 1, sempre ottimi ascolti. La stagione di quest'anno, tuttavia, non è stata altrettanto proficua dal punto di vista dello share - ossia della percentuale di persone che, sintonizzate davanti alla tv alla medesima ora, hanno scelto tale prodotto rispetto ad un altro. Ma come mai? Le causa potrebbero essere svariate.

Arena Suzuki chiude con uno share basso: le possibili cause del flop di Amadeus

Ebbene, già nel corso delle prime due puntate di Arena Suzuki si era registrato uno share non troppo alto. La prima infatti ha raggiunto il 16,3%, mentre la seconda era già calata di quasi un punto di percentuale, finendo al 15,7%. Ieri, tuttavia, il trend è stato ancora in calo con lo show di Amadeus al 15,3% (che ha perso contro Maria Corleone al 15,4%). In definitiva, non solo l'edizione è stata meno vista delle precedenti (che hanno fatto numeri compresi sempre tra il 19 e il 21% di share), ma anche meno apprezzata di serata in serata.

Le cause di questo calo non sono certo dovute a chi presenta, né al format in sé (che resta fortissimo). Amadeus è uno dei migliori conduttori della televisione italiana e i suoi Festival di Sanremo (oltre ad Affari Tuoi, ormai garanzia dei palinsesti Rai) ne sono la prova provata. Qualcuno su X (ex Twitter) azzarderebbe a scrivere: "Arena Suzuki ha esaurito il suo effetto. È uno di quei prodotti one shot che non puoi ripetere più di due volte". Si può essere o meno d'accordo con questo. Ad ogni modo è impossibile stabilire, come deciderà di proseguire la Rai. Ci sarà una quarta edizione dello show? I social sembrano richiederla e qualcuno addirittura propone dei nomi come gli Sugarfree, gli Studio 3 o Paolo Meneguzzi, icone a cavallo tra la fine degli anni '90 e i 2000.

C'è anche chi offrirebbe una soluzione per aumentare lo share di Arena Suzuki e garantire la sua presenza in palinsesto anche il prossimo anno, asserendo che andrebbe svolto tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate, proprio come andava in onda un tempo il FestivalBar, essendo in effetti un programma molto festoso e con canzoni ritmate.

