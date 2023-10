Lecce, fa la stessa identica colazione in due bar diversi e pubblica gli scontrini: "La differenza di prezzi è abissale!"

Lecce, una donna mostra due scontrini di una colazione del tutto identici per quanto riguarda l'ordine effettuato in due bar differenti: ecco quanto possono essere diversi i prezzi

La città di Lecce, situata nella regione del Salento, nel sud Italia, è celebre per il suo ricco patrimonio storico e artistico, ma anche per le sue deliziose tradizioni culinarie, tra cui la colazione. Al centro di questo pasto pugliese c'è spesso il "pasticciotto leccese". Questo dolce è una vera delizia, con un guscio di pasta friabile e un ripieno cremoso a base di crema pasticciera, ricotta o marmellata. Esso è spesso accompagnato da una tazza di caffè espresso, che è una bevanda essenziale in questa regione italiana (e non solo, dal momento che si tratta di una vera tradizione nazionale).

Un'altra specialità da non perdere durante la colazione a Lecce è la "pitta di Prato," una sorta di focaccia dolce preparata con uvetta, noci e mandorle. Questa è spesso servita calda e può essere accompagnata da un cappuccino o un caffè macchiato, a seconda dei gusti. Le "frise" sono un altro elemento importante qui. Trattasi di fette di pane croccante, simili a cracker, fatte con farina di grano duro e spesso servite con pomodori freschi, olio d'oliva e origano. Tale semplice ma gustosa opzione è un'alternativa salata alla colazione e rappresenta un'antica tradizione culinaria del Salento.

La frutta fresca è anche una scelta comune per iniziare la giornata. Lecce è famosa per la sua produzione di agrumi, e un bicchiere di succo d'arancia appena spremuto o una porzione di frutta di stagione, come fichi o melograni, sono una scelta sana e deliziosa. Inoltre, non si può dimenticare il "caffè leccese", una variante del caffè espresso arricchita con zucchero, ghiaccio e spesso aromatizzata con scorza d'arancia o cannella. Questa bevanda è particolarmente apprezzata durante l'estate, quando le temperature nel Salento possono salire alle stelle. Il primo pasto della giornata in questa città pugliese è un'occasione per gustare le prelibatezze locali, che mescolano sapientemente i sapori dolci e salati del Salento. Ma quali sono i costi?

Lecce, ordina le stesse cose in due bar diversi e pubblica gli scontrini: "Guardate che differenza!"

In sintesi, la colazione a Lecce è un'esperienza culinaria che riflette il carattere caloroso e accogliente della città e della sua gente. Questi deliziosi piatti e bevande tradizionali offrono un'immersione autentica nella cultura gastronomica del Salento, permettendo ai visitatori di iniziare la giornata con il giusto spirito e sapore. Ma in termini di prezzi? Tutto dipende dal luogo che si sceglie, soprattutto se l'ordine è identico.

Una donna - di cui per privacy non sarà fatto nome, ha pubblicato su Facebook due scontrini del medesimo ordine a confronto in due bar diversi di Lecce (entrambi non lontani dal centro storico). In ambedue le occasioni ha ordinato 4 pasticciotti e 4 caffè leccesi, solo che in un bar lo scontrino segna 21,20 euro, nell'altro 14,80.

