Benedetta Rossi, il suo risotto alla zucca è goloso e perfetto per l'autunno: prepararlo è semplicissimo

Benedetta Rossi propone la sua versione di un 'must' autunnale: il risotto alla zucca. Ecco come prepararlo seguendo i passaggi della food blogger

Benedetta Rossi è una delle food blogger più note d'Italia. Il suo percorso inizia proprio sui social dove si è fatta conoscere grazie al proprio canale YouTube, messo su anche grazie al compagno di sempre. Con il tempo, l'influencer è approdata in televisione con un programma tutto suo Fatto in Casa per voi che riscuote sempre un largo pubblico. In effetti, ciò che piace della star dei fornelli è la sua capacità di rendere facili anche piatti all'apparenza difficili. Il tutto, poi, è sempre fatto con una simpatia estrema che rende la donna amata anche dai più piccoli. Non a caso è diventata pure un cartone animato (SuperBenny). Tanta professionalità è stata messa anche in vari libri di cucina sempre scritti da lei con un tocco unico e inimitabile, proprio come i suoi piatti.

In un recente video di @fattoincasapervoi_official, Benedetta Rossi propone la propria versione di un classico primo di questa stagione, il risotto alla zucca, per l'appunto. Ciò che serve sono due litri di acqua, una carota, una costa di sedano, una cipolla, 400 grammi di zucca sbucciata, 350 grammi di riso per risotti, 100 ml di vino bianco (all'incirca mezzo bicchiere) e 80 grammi di burro. Per il condimento, sale, pepe, olio extravergine d'oliva e formaggio grattugiato quanto basta. Pronti senza indugio ulteriore a scoprire la ricetta?

Benedetta Rossi, la ricetta del suo risotto alla zucca è gustosa e facile anche per chi non sa cucinare

In primis occorre tagliare in pezzi il sedano, la carota e mezza cipolla, immergendo il tutto in una pentola con 3 litri di acqua al fine di realizzare il brodo. Quindi bisogna mettere il contenitore sul fuoco. Intanto, va tagliata la zucca a dadini e tenuta da parte in un'altra ciotola. In una padella si mette dunque a soffriggere nell'olio la metà cipolla rimasta da quella intera necessaria alla preparazione, opportunamente tritata e quando questa sarà dorata sarà il momento giusto per aggiungere i pezzi di zucca per farli rosolare. Nel frattempo, si mette il sale nel brodo e si prenderà un mestolo di liquido inserendolo nella padella della zucca in modo tale da farla cuocere prima.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fatto in Casa per Voi (@fattoincasapervoi_official)

In un'altra padella, intanto, occorre mettere a tostare il riso, con un filo di olio. Quando apparirà tostato, si sfuma tutto con il vino fino a che quest'ultimo non sarà evaporato. A questo punto non resta che aggiungere anche al riso due mestoli di brodo e mescolare per far procedere la cottura per circa 15/18 minuti, aggiungendo sempre brodo qualora sia necessario. Solo nel momento in cui la cottura è quasi ultimata, va messa la zucca rosolata. Alla fine, basta mantecare con il burro il tutto e aggiungere 2-3 manciate di formaggio grattugiato per insaporire. A tale scopo si può mettere anche il pepe per un tocco piccante al piatto. Il risotto è pronto a questo punto, ma conviene attendere un paio di minuti per servirlo.

LEGGI ANCHE: Napoli, spuntano i primi treni nuovi della Circumvesuviana: ecco come sono fatti all'interno