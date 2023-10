Gatto vede per la prima volta uno scoiattolo volante che vola: la sua reazione è comica

Cosa succede quando un gatto vede uno scoiattolo volante (anche detto petauro dello zucchero) che spicca il volo? L'espressione facciale del felino è tutta un programma.

Esistono alcuni animali dall'aspetto e dalle caratteristiche molto singolari. A questa categoria appartiene senza dubbio lo scoiattolo volante. Pur non essendo dotato di ali, sa muoversi tranquillamente in aria. Dal punto di vista anatomico, è in grado di farlo grazie a una membrana di congiunzione tra zampe anteriori e posteriori. Grazie a essa, riesce ad effettuare un volo cosiddetto librato o planato. Si tratta dello scoiattolo più piccolo tra quelli in circolazione.

È un animale selvatico che, in quanto tale, si ciba di ciò che gli offre il territorio. Principalmente mangia bacche, noci, uova di uccello, ghiande e insetti. Negli ultimi anni, tuttavia, sempre più persone li hanno 'adottati' come animali domestici. Il fatto che siano in grado di 'volare' li rende una compagnia divertente. A lungo andare, imparano anche a rispondere ai comandi e ad affezionarsi ai propri padroni. Come altri animali domestici, lo scoiattolo volante soffre la solitudine ed ha bisogno di socializzare. Molti veterinari consigliano di adottarne almeno due. In natura, infatti, vive costantemente in gruppi di circa dieci esemplari e rimanendo totalmente da solo potrebbe iniziare a manifestare segnali di stress.

Lo scoiattolo volante e la reazione del gatto

Un account TikTok italiano ha pubblicato un video esilarante. Un gatto e uno scoiattolo volante si trovano su degli scaffali. A un certo punto, la padrona chiama a sé il secondo, per fargli spiccare l'ennesimo volo della giornata. L'animale si prepara e nel giro di qualche istante, si lancia. Il risultato è disastroso: il petauro non centra la mano dell'essere umano e sembra cadere rovinosamente per terra. Ancora più divertente, però, è l'espressione facciale del gatto abissino presente in casa. I gatti, si sa, sono dei veri e propri attori e quando spalancano gli occhi ci fanno sempre divertire.

Molti si sono preoccupati per il 'destino' del petauro, ma nei commenti chi ne ha avuto uno ha rassicurato il pubblico: dopo una caduta del genere, è altamente probabile che si aggrappino alla maglietta o ai pantaloni dell'umano per non cadere. La reazione del gatto è stata apprezzatissima dagli utenti. Probabilmente quella registrata in video è la prima volta che vedeva il suo 'coinquilino' compiere un gesto del genere. Non succede tutti i giorni di vedere un piccolo roditore che spalanca la membrana che ha tra le zampe e plana verso la mano di un essere umano. Un video adorabile che testimonia una stranissima coppia. In quante case ci sono un gatto abissino e un petauro dello zucchero?

