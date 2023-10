Orango fa il giocoliere con un frutto, ma qualcosa va storto: la reazione al fallimento è comica

Un orango si mette a fare il giocoliere con un frutto trovato a terra, ma non sembra essere portato per il circo e la sua reazione al 'fallimento' è esilarante

Gli oranghi, i grandi primati che condividono il 97% del loro patrimonio genetico con gli esseri umani, sono straordinari sia dal punto di vista fisico che mentale. Questi animali, nativi delle foreste pluviali dell'Indonesia, sono noti per le loro abilità e adattamenti che consentono loro di sopravvivere in un ambiente così complesso e impegnativo. Sul piano mentale, sono impressionanti. Sono celebri per le loro capacità cognitive, che includono la memoria a lungo termine e l'abilità di risolvere situazioni complesse. Essi possono imparare a svolgere compiti difficili, come utilizzare strumenti o risolvere rompicapi, dimostrando un alto grado di intelligenza.

Inoltre, hanno dimostrato abilità sociali avanzate, come il riconoscimento facciale e la comunicazione attraverso suoni e gesti. L'aspetto mentale di questi animali è ulteriormente evidenziato dalle loro complesse interazioni sociali. I primati in questione sono solitamente di natura solitaria, con i maschi che tendono a essere territoriali e difendono il loro spazio dagli altri maschi. Tuttavia, le femmine e i loro piccoli spesso interagiscono in modo cooperativo, creando legami sociali forti tra gli individui. Insomma, queste creature dimostrano empatia e intelligenza emotiva.

Sul piano fisico, dimostrano altrettanti notevoli abilità. La loro forza è impressionante dato che sono in grado di arrampicarsi tra gli alberi e spostare oggetti pesanti. Questa energia è particolarmente evidente nelle braccia, che sono molto più lunghe delle gambe e hanno una grande capacità di presa, il che consente loro di spostarsi con agilità attraverso la foresta. Oltre a ciò, gli oranghi sono anche capaci di nuotare, anche se non lo fanno spesso, e possono adattarsi a varie condizioni ambientali. Hanno una notevole capacità di problem-solving. Ad esempio, quando cercano cibo, possono utilizzare strumenti improvvisati, come rami o foglie, per aiutarli nell'estrazione di termiti o nel recupero di frutta da luoghi difficili da raggiungere. E a proposito di frutta...

Orango gioca con un frutto, ma non tutto va per il verso giusto: ecco cosa succede e come la prende lo scimmione

In definitiva, gli oranghi sono creature straordinarie che dimostrano notevoli abilità fisiche e mentali. Le loro capacità di arrampicata, forza fisica, abilità cognitive e interazioni sociali sono un testimone della complessità e della diversità della vita selvatica, e forniscono una finestra su quanto possa essere impressionante il mondo naturale. E impressionante è anche il modo in cui l'orango protagonista di un video pubblicato da Mekymk (@mekymk) gioca con un frutto.

Nel video si vede l'animale che afferra da terra quello che parrebbe un lime - o comunque un frutto di quel colore, dopodiché lo posiziona tra il naso e il muso, arricciando le labbra (un po' come si fa a scuola quando ci si annoia, mettendo una matita tra il naso e la bocca). Il frutto resta tuttavia ben poco in equilibrio, così l'orango prova a farlo scivolare direttamente in bocca, ma qualcosa va storto e invece di finire tra le sue fauci, il pasto scivola nuovamente a terra, generando una delusione comica nel primate.

