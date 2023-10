Liguria, mangiano pesce e mostrano quanto hanno speso al ristorante di Finale Ligure: "Ecco lo scontrino"

Liguria, vanno in un ristorante a Finale Ligure e mangiano il pesce, poi pubblicano lo scontrino sui social: ecco quanto hanno speso in tre

Finale Ligure, situata nella zona costiera della Liguria, è un luogo in grado di offrire una straordinaria varietà di attrazioni culinarie che sono una vera delizia per gli amanti del cibo. La cucina locale è fortemente influenzata dalla tradizione della regione, con un'enfasi speciale sui piatti a base di pesce e prodotti freschi del territorio. Una delle pietanze più iconiche e amate qui è il "pesto alla genovese". Questa salsa, a base di basilico fresco, pinoli, olio d'oliva, aglio e formaggio Parmigiano-Reggiano, è servita tradizionalmente con le "trofie", una pasta fresca molto apprezzata nel posto. Il pesto è un'esplosione di sapori freschi e aromatici e rappresenta una delle specialità più riconoscibili e gustose.

La focaccia della Liguria è un'altra delizia che non si può trascurare. Questo pane soffice e leggermente croccante, spesso condito con olio d'oliva, sale marino e rosmarino, è un ottimo antipasto o spuntino. Trattasi di un vero piacere per il palato e si trova facilmente nelle panetterie locali. Scendendo nello specifico, la cucina di Finale Ligure è anche famosa per i frutti di mare. Il pesce fresco è spesso preparato in modo semplice per esaltare il suo sapore naturale. Piatto classico è il "pesce all'acqua pazza", un pesce cotto in un brodo leggero di pomodoro, aglio, prezzemolo e vino bianco.

Non si può parlare di Finale Ligure senza menzionare, poi, i prodotti a base di olio d'oliva extra vergine. La Liguria è rinomata per la produzione di liquido dorato di alta qualità, che viene utilizzato in quasi tutti i piatti. Oltre ad esso, i formaggi locali sono prelibatezze da degustare insieme a una buona fetta di pane. Infine, la cucina locale è spesso accompagnata da vini liguri come il Vermentino e il Pigato, che sono perfetti per esaltare i sapori dei piatti tradizionali. Ma quanto si spende, dunque, per mangiare tutte queste prelibatezze?

Insomma, le attrazioni culinarie a Finale Ligure riflettono l'essenza della cucina della Liguria, caratterizzata da prodotti freschi, sapori autentici e una forte connessione con il mare. Pertanto, è lecito chiedersi quanto si possa spendere per un buon pranzo o una buona cena di pesce. Naturalmente, tutto dipende dalla location scelta. Un ristorante con vista mare - in genere, potrebbe non avere gli stessi prezzi di uno situato più internamente.

Ad esempio, in un gruppo pubblico su Facebook che si occupa di recensire locali, un utente - di cui non verrà fatto il nome per privacy, ha pubblicato uno scontrino che segna per un pranzo di pesce a Finale Ligure una spesa di 82 euro per tre persone. L'ordine effettuato è stato composto da tre primi (linguine al pesto, pansotti al sugo di noci e penne a vongole), un secondo (trancio di tonno in crosta con contorno di fagiolini), un dolce (semifreddo al pistacchio), mezza bottiglia di vino e due di acqua.

