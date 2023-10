Campania, prendono due pizze, una cheesecake e acqua e mostrano quanto hanno speso: "Ecco lo scontrino della pizzeria vicino Napoli"

Campania, vanno a Torre del Greco, in provincia di Napoli e pubblicano lo scontrino sui social: ecco quanto hanno speso per due pizze, una cheesecake e una bottiglia d'acqua

La cucina napoletana è celebrata in tutto il mondo per la sua ricchezza di sapori, tradizione e passione che viene messa in ogni piatto. In Campania ogni pasto è un'esperienza che coinvolge tutti i sensi, e le attrazioni culinarie sono innumerevoli. Napoli e provincia sono famose per i primi piatti. Il "ragù", ad esempio, è una salsa ricca e saporita che si abbina perfettamente alla pasta al dente, come le linguine o gli spaghetti. Ma di buono ci sono anche la "genovese", un sugo di cipolle caramellate, e la "pasta e patate", un comfort food saporito.

La cucina di Napoli è anche rinomata per i frutti di mare. La "zuppa di pesce" napoletana, ricca di pesci freschi, calamari, cozze e vongole in un brodo di pomodoro, è un piatto delizioso che riflette l'importanza del mare nella cultura locale. Il capoluogo della Campania è anche famoso per i suoi dessert, noti in tutt'Italia. La "sfogliatella", un dolce a base di pasta sfoglia ripiena di ricotta o crema, è una prelibatezza che non può mancare. E lo stesso si può affermare per il "babà" e la "pastiera napoletana", tipici e gustabili nelle pasticcerie tradizionali.

Un'altra attrazione culinaria unica a Napoli è il caffè. La città è famosa per esso, che è spesso accompagnato da un bicchierino di acqua fresca. Inoltre, non si possono dimenticare i vini campani, come il Lacryma Christi o il Taurasi, che sono perfetti per accompagnare i piatti locali. Eppure, l'attrazione più emblematica della Campania è la pizza napoletana. La regione è il luogo di nascita della vera pizza, con la sua base sottile e croccante, il pomodoro fresco, la mozzarella di bufala e gli ingredienti di alta qualità. Trattasi di un must per i visitatori e per i residenti. Le variazioni includono la classica Margherita, la Marinara, e pizze più innovative con ingredienti locali come le alici di Cetara. Ma quanto costa mangiarla in provincia di Napoli?

Campania, vanno in pizzeria in provincia di Napoli e pubblicano lo scontrino: ecco quanto hanno speso

Insomma, Napoli e provincia offrono una varietà di attrazioni culinarie che rendono questa regione un paradiso per gli amanti del cibo. Dai piatti tradizionali alla pizza, dai dolci alle specialità di pesce, la cucina locale è una festa per i sensi che riflette l'amore per il cibo e la tradizione culinaria dell'area. Un viaggio gastronomico in zona è un'esperienza indimenticabile. Ma quanto costa semplicemente mangiare una pizza? Dipende certamente dal luogo più o meno centrale e dall'ordine effettuato.

Ad esempio, su TikTok un utente noto come Alfonso stile scrittore (@alfonsojamesstile) ha recentemente pubblicato uno scontrino che segna per due pizze (di cui una margherita, di solito più economica come scelta), una porzione di cheesecake e una bottiglia d'acqua una spesa complessiva di 25 euro in due. La ricevuta è di un locale di Torre del Greco, in provincia di Napoli.

