Nonna 53enne mostra il suo trucco per rimanere così giovane: "Inizia tutto sotto la doccia"

Una donna di 53 anni ha assunto il titolo di 'nonna più bella del mondo': il suo volto sembra quello di una 19enne. Ma come fa? Ecco il trucco che inizia da sotto la doccia

Gina Stewart: questo il nome della nonna più bella del mondo che ha da poco spento 53 candeline. A vedere la sua foto sembrerebbe poco più che maggiorenne, invece, non è affatto così. La donna, per festeggiare al meglio l'età raggiunta con una straordinaria forma fisica, ha scelto di condividere il proprio segreto di bellezza che inizia da sotto la doccia e che proprio tutti possono fare. L'australiana che ha posato per importanti riviste di moda e bellezza, ha diversi fan su Instagram e non molto tempo fa ha mostrato come avere un aspetto luminoso senza spendere un patrimonio in chirurgia e creme per il viso. Ma di che si tratta?

Ebbene, Gina ha raccontato che la base di tutto è l'idratazione, tuttavia non basta solo bere un paio di litri di acqua al giorno come raccomandano anche i medici per la salute. Nello specifico, infatti, la Stewart ha spiegato che si idrata solo ed esclusivamente con acqua filtrata da una bottiglia priva di BPA e che molto raramente beve anche camomilla o tè verde, ma unicamente per gli antiossidanti che contengono. Tutto ciò chiaramente non basta: in realtà il vero trucco per mantenersi giovani inizia sotto la doccia, a detta della nonna 53enne.

La nonna 53enne più bella del mondo svela come rimanere giovani: "Fate la doccia con..."

La Stewart ha specificato come seguire i suoi segreti sotto la doccia sia piuttosto semplice e alla portata di tutte le tasche. Tutte le volte che si lava, infatti, termina la 'sessione' con quella che ha definito "un'esplosione di freddo" utile a "rassodare e rinfrescare" il proprio volto e il proprio corpo. Una volta terminata la pulizia quotidiana, per mantenersi idratata - prima e fondamentale regola, si cosparge di olio di cocco biologico. "Da quando ho 19 anni attuo questa pratica per mantenermi ben idratata e ho mantenuto lo stesso aspetto di allora". E per 2 sterline (questo il costo di tale crema!). In Italia, più o meno siamo sui 2,30 euro.

Gina tuttavia ama prendersi cura di sé in tanti altri modi. Ad esempio, tutti i giorni fa un auto-massaggio facciale per migliorare la circolazione, si protegge sempre dal sole con protezione alta e va alla sauna in modo tale da eliminare tossine. Oltre a tutto ciò - e qui il trattamento si fa più costoso - tre volte a settimana fa una terapia con luce rossa per ridurre le rughe. Quasi inutile a questo punto dire, che la Stewart ha affermato di essere in peso forma sempre, in modo da evitare che il viso si gonfi e sgonfi con l'effetto yo-yo. Pure la crioterapia è una pratica che attua qualche volta al mese, mentre per i capelli usa degli integratori in base a ciò che le consigliano gli esperti.

Insomma, a 53 anni Gina Stewart è non solo madre di tre figli, ma anche nonna. Nonostante ciò mantiene l'aspetto di una ragazzina e su Instagram ha tanti follower impazziti che tutti i giorni la seguono un po' per scoprire come faccia, un po' per osannarla per il proprio corpo pazzesco.

