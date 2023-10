Uomo mette un pezzo di wurstel e uno di banana per terra: ecco quale preferiscono le formiche

Le formiche sono tra gli insetti più affascinanti per gli esseri umani. Qualcuno ha piazzato un pezzo di banana e uno di wurstel per terra: quale avranno mangiato prima gli insetti?

Le formiche sono tanto piccole quanto affascianti. A colpire gli esseri umani è la loro maniacale organizzazione 'interna' e la suddivisione precisa dei compiti in ciascuna colonia. Non tutti sanno che sono in grado di scavare sistemi di tunnel sotterranei molto complessi, che possono arrivare a estendersi per chilometri sotto terra. Queste strutture le aiuteranno in situazioni emergenziali, come quando arriva una catastrofe naturale o c'è un predatore particolarmente affamato a disturbarle.

Quanto potrà vivere una formica, dal momento che quasi tutti gli insetti vivono qualche giorno o al massimo poche settimane? Quelle operaie molto raramente hanno una vita più lunga di dodici mesi, mentre quella regina può arrivare perfino a trent'anni. Dal momento che non sono in grado di emettere suoni di alcun tipo, le formiche comunicano attraverso sostanze chimiche chiamate feromoni, utili a segnalare il percorso verso il cibo o a segnalare pericoli. Infine una chicca: le formiche sono animali - a modo loro - estremamente puliti: è normalissimo che si puliscano l'una con l'altra, per rimuovere sporcizia e parassiti. Lo fanno soprattutto per evitare che malattie di ogni genere 'entrino' nelle colonie.

Il pranzo delle formiche: wurstel o banana?

Il video è ambientato nel deserto dell'Arizona, negli Stati Uniti d'America. Si vede un essere umano che, nel giro di pochi secondi, posa per terra un pezzetto di banana e un altro di wurstel viennese. Le formiche non perdono neppure un attimo e si lanciano a capofitto su quel cibo gratuito. All'inizio gli individui si dividono in maniera quasi perfettamente equa su quegli alimenti così diversi, ma nel giro di qualche ora il cambiamento diventa drastico. L'autore del video, infatti, torna 12 ore dopo per controllare quale dei due alimenti fosse stato il più 'gradito' dagli animaletti:

Ebbene sì! Le formiche preferiscono di gran lunga i grassi e il sale del salsicciotto agli zuccheri abbondanti della banana. Dopo 12 ore, infatti, il wurstel era quasi finito, mentre della banana avevano mangiato solo lo strato superficiale, per la sorpresa dell'autore del video. Nei secondi finali si vedono pochissimi esemplari 'insistere' con la banana, mentre la stragrande maggioranza di loro era concentrata su quella fonte di proteine. Qualcuno le mangiava, altri (la maggior parte) portava pezzetti di carne nel rifugio sotterraneo. Si tratta di una scorta di cibo che servirà nei momenti di magra e quando non sarà possibile uscire a 'caccia'. Di nuovo: le formiche sono animali estremamente sottovalutati e ogni giorno arrivano conferme della loro intelligenza e astuzia.

