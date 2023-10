Proposta di matrimonio in montagna viene rovinata da un animale: "Me ne ricorderò per sempre"

Un uomo ha organizzato una proposta di matrimonio ad alta quota. Poco dopo essersi inginocchiato per chiedere la mano della sua donna, un animale è 'entrato in gioco', di fatto rovinando il video della proposta.

La proposta di matrimonio, in una parola, dev'essere perfetta. Si tratta di un momento che precede la sacra unione, quella che nelle intenzioni è destinata a durare per tutta la vita. Moltissime persone, da tutto il mondo, scelgono Parigi, in quanto città romantica per eccellenza. Altre preferiscono luoghi totalmente diversi, immersi nella natura, come una spiaggia al tramonto o la cima di una montagna. In un'epoca storica in cui si tende a registrare praticamente tutti gli eventi speciali, è normale farlo anche con la proposta di matrimonio.

A volte questi filmati finiscono sul web e diventano pubblici, altre volte vengono tenuti privati e 'rispolverati' quando se ne ha voglia (e magari un po' di nostalgia). Kevin Solleroz è uno dei tantissimi utenti di Instagram che hanno deciso di riprendere con videocamera il momento della proposta di matrimonio alla sua futura sposa. I due si trovano in alta montagna, a giudicare dal paesaggio. E non c'entra solo la flora, ma anche la fauna. Già, perché il filmato viene rovinato da un animale tipico delle zone montane.

La proposta di matrimonio rovinata da un animale

L'uomo aveva architettato tutto nei minimi dettagli. A un certo punto, fa finta che gli sia caduto qualcosa, per inginocchiarsi, cacciare velocemente l'anello dalla tasca e mostrarlo alla sua donna. Proprio in quell'istante, una capra di montagna dal mantello marrone nota la videocamera e la fa cadere. Il tempismo sembra davvero perfetto. "Di sicuro mi ricorderò per sempre di questo giorno", scrive l'autore del video. Manco a dirlo, il video è diventato virale su Instagram, ottenendo oltre un milione e mezzo di visualizzazioni:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kevin Solleroz (@kevinsolleroz)

In una foto con l'anello al dito postata successivamente sui loro profili social, i due hanno fatto sapere che malgrado l'intromissione della capra, tutto è andato secondo i piani e presto si sposeranno. Qualcuno lancia una provocazione alla coppia: "Adottate la capra! È chiaro che è destinata a far parte della vostra vita!". L'autore del video ha messo 'Mi piace' al commento, ma appare improbabile che finisca davvero per adottarla, anche perché non è un cagnolino randagio, ma una capra di montagna, che non è certo abituata a vivere in una casa. Questo filmato, tanto breve quanto semplice, ha conquistato il popolo del web e i due protagonisti hanno ottenuto più di 15 minuti di fama. Se è vero che il filmato della proposta di matrimonio è rovinato, è altrettanto certo che in futuro avranno una storia in più da raccontare ai propri nipoti.

